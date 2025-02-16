15 февраля стало известно, что представители команды Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию на встречу с россиянами. Известно, что американскую сторону будут представлять спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, советник по национальной безопасности Майк Волц и госсекретарь Марко Рубио, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Скоро станет ясно, чего хочет Путин

Марко Рубио подтвердил, что полетит в Саудовскую Аравию из Иерусалима, где проводил переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В комментарии журналистам чиновник заявил, что администрация Трампа прежде всего рассматривает встречу с россиянами как возможность увидеть их готовность к переговорам. По словам Рубио, "ближайшие несколько дней" покажут, серьезно ли Путин настроен на мир.

15 февраля Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Они подтвердили готовность к "восстановлению взаимоуважительного межгосударственного диалога России и США".

К слову, в Офисе президента опровергли сообщения в СМИ, что, мол, на встрече в Саудовской Аравии будут присутствовать украинские переговорщики.

Напомним, что 12 февраля Трамп провел с Путиным телефонный разговор. По итогам беседы с диктатором, глава США заявил, что тот, якобы, стремится к завершению войны и очень "переживает" из-за человеческих потерь.