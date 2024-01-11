Ранее в ДБР заявили, что проверят должностных лиц Минобороны на причастность к сделкам львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

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Гринкевичу не сообщали подозрение

Советница отметила, что то, что статус подозреваемого у Гринкевича сейчас нет, не означает того, что его не будет в дальнейшем.

Это не означает, что мы не услышим о статусе подозреваемого в ближайшие дни. Написать в соцсетях гораздо проще, чем юридически доказать, что человек подозревается в том или ином преступлении,

– подчеркнула Сапьян.

Справка. Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны Украины. Однако 29 декабря его задержали на взятке в размере 500 тысяч долларов, которые предприниматель хотел дать следователям ДБР, чтобы откупиться от открытых против него производств. С тех пор появляется все большее количество коррупционных деталей о деятельности бизнесмена и его семьи.

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