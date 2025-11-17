РосЗМІ заявили про спробу підірвати ексміністра оборони Росії Шойгу
- У Москві нібито планувався замах на Сергія Шойгу.
- ФСБ повідомила про затримання чотирьох підозрюваних, у яких вилучили засоби зв'язку та камеру відеоспостереження, приховану у вазі.
Російська ФСБ повідомила про нібито успішне запобігання замаху на колишнього міністра оборони країни Сергія Шойгу. Вибухівку, мовляв, планували підірвати через вазу з квітами на Троєкуровському цвинтарі.
Традиційно, спецслужби країни-агресорки буцімто знайшли у справі український слід. Про таке пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Актуально Тіло російського експосадовця з Петербурга знайшли під вікнами готелю у Підмосков'ї
Що відомо про замах на Шойгу?
Федеральна служба безпеки Росії відзвітувала про нібито успішне запобігання вбивства одного з найвищих посадовців країни. За версією російських спецслужб, жертвою мав стати секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу.
Повідомляється, що замах на Шойгу буцімто планувався на Троєкуровському цвинтарі в Москві, коли той відвідував могили близьких родичів.
За даними Центру громадських зв'язків ФСБ, виконавцями вербували чотирьох осіб, серед яких подружжя росіян, а також мігрант із Центральної Азії.
У розповсюдженому відомством відео зафіксовано моменти затримання "зловмисників".
Дивіться кадри затримання підозрюваних / Відео ФСБ
Під час обшуків у затриманих вилучили засоби зв'язку з листуванням у месенджерах WhatsApp і Signal, де нібито фіксувалися інструкції від куратора. Забрали й саму вазу, буцімто замасковану під квіткову композицію.
Всередині, за твердженням російської ФСБ, була прихована камера відеоспостереження з дистанційним керуванням і можливістю передачі даних за кордон.
Загадкові смерті російських посадовців упродовж останнього часу
У вересні в готелі Sheraton поблизу аеропорту Шереметьєво знайшли мертвим колишнього очільника Комітету з розвитку транспортної інфраструктури Санкт-Петербурга Олександра Федотова. За попередніми даними, він випав з вікна одного з верхніх поверхів. Передсмертної записки не було.
У Санкт-Петербурзі також знайшли мертвим ексзаступника голови Росреєстру Бориса Авакяна – його тіло з ножовим пораненням виявили в приміщенні вірменського консульства.
Також нещодавно виявили тіло 50-річного Олександра Тюніна на дорозі у Підмосков'ї. Загиблий лежав біля власного автомобіля, поряд з ним була мисливська рушниця.
У липні одразу двоє високопосадовців Мінтрансу Росії пішли з життя за загадкових обставин. Зокрема міністр Роман Старовойт наклав на себе руки, а його заступник Андрій Корнейчук помер від "серцевого нападу".