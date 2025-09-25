Про таке стало відомо з матеріалів російських ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми Тіло топового російського посадовця, пов'язаного з Росатомом, знайшли в лісі у Підмосков'ї

Що відомо про загадкову смерть впливового росіянина?

Труп колишнього очільника Комітету з розвитку транспортної інфраструктури Санкт-Петербурга Олександра Федотова знайшли у Підмосков'ї.

Зауважте! За попередньою інформацією, він випав з вікна готелю Sheraton, розташованого неподалік аеропорту Шереметьєво. Ймовірно, посадовець зупинявся в готелі на одному з верхніх поверхів. Передсмертної записки на місці інциденту не знайшли.

Співрозмовники журналістів розповіли, що трагедія сталася напередодні, 24 вересня. Наразі дружина ексчиновника не підтвердила й не спростувала цю інформацію.

Натомість вона порадила звертатися по коментарі до прокуратури та слідчих органів.

Водночас у Слідчому комітеті Московської області заявили про перевірку за фактом виявлення тіла.

Деталі розслідування поки що не розголошують, однак джерела в ЗМІ припускають, що подія мала раптовий характер.

Чим відомий Федотов?

Олександр Федотов закінчив Військово-транспортний університет залізничних військ Росії, служив у званні капітана, а згодом перейшов на роботу в транспортні структури. У 2022 році він став заступником голови КРТІ Петербурга, а невдовзі очолив відомство.

Під час його керівництва комітет втратив функції з розвитку метрополітену, проте Федотов підписав кілька масштабних контрактів.

Зокрема він погодив будівництво Великого Смоленського мосту вартістю близько 40 мільярдів рублів, реконструкцію Цимбалінського шляхопроводу та перший етап Південної широтної магістралі.

Втім, вже у квітні 2024 року Федотов залишив посаду за власним бажанням.

Інші смертельні інциденти з російськими посадовцями