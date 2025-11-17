Традиційно, спецслужби країни-агресорки буцімто знайшли у справі український слід. Про таке пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про замах на Шойгу?

Федеральна служба безпеки Росії відзвітувала про нібито успішне запобігання вбивства одного з найвищих посадовців країни. За версією російських спецслужб, жертвою мав стати секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу.

Повідомляється, що замах на Шойгу буцімто планувався на Троєкуровському цвинтарі в Москві, коли той відвідував могили близьких родичів.

За даними Центру громадських зв'язків ФСБ, виконавцями вербували чотирьох осіб, серед яких подружжя росіян, а також мігрант із Центральної Азії.

У розповсюдженому відомством відео зафіксовано моменти затримання "зловмисників".

Дивіться кадри затримання підозрюваних / Відео ФСБ

Під час обшуків у затриманих вилучили засоби зв'язку з листуванням у месенджерах WhatsApp та Signal, де нібито фіксувалися інструкції від куратора. Забрали й саму вазу, буцімто замасковану під квіткову композицію.

Всередині, за твердженням російської ФСБ, була прихована камера відеоспостереження з дистанційним керуванням і можливістю передачі даних за кордон.

Загадкові смерті російських посадовців упродовж останнього часу