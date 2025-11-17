Традиционно, спецслужбы страны-агрессора якобы нашли в деле украинский след. О таком пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о покушении на Шойгу?

Федеральная служба безопасности России отчиталась о якобы успешном предотвращении убийства одного из высших должностных лиц страны. По версии российских спецслужб, жертвой должен был стать секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Сообщается, что покушение на Шойгу якобы планировалось на Троекуровском кладбище в Москве, когда тот посещал могилы близких родственников.

По данным Центра общественных связей ФСБ, исполнителями вербовали четырех человек, среди которых супруги россиян, а также мигрант из Центральной Азии.

В распространенном ведомством видео зафиксированы моменты задержания "злоумышленников".

Смотрите кадры задержания подозреваемых / Видео ФСБ

Во время обысков у задержанных изъяли средства связи с перепиской в мессенджерах WhatsApp и Signal, где якобы фиксировались инструкции от куратора. Забрали и саму вазу, якобы замаскированную под цветочную композицию.

Внутри, по утверждению российской ФСБ, была скрытая камера видеонаблюдения с дистанционным управлением и возможностью передачи данных за границу.

