Спроба зірвати звітування партії, – НАЗК відповіло "Голосу" на "конфлікт інтересів"

Партія "Голос" звинуватила голову НАЗК Олександра Новікова у конфлікті інтересів. В Агентстві назвали такі дії політсили намаганням дискредитувати законопроєкт про відновлення звітування партій.

НАЗК таки проведе моніторинг щодо ймовірного конфлікту інтересів

У заяві нардепа від фракції "Голос" не було пояснення, який саме особистий інтерес виник у цій ситуації. Про це заявив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

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Закон передбачає, що розгляд пропозицій президента починається з доповіді цих пропозицій посадовою особою, визначеною президентом. Такі пропозиції представляє керівник органу, що формує політику у відповідній сфері. В інших сферах такими органами є міністерства, у сфері запобігання корупції – НАЗК,

– пояснив Сухоставець.

Водночас він додав, що Національне антикорупційне агентство з питань запобігання корупції таки проведе перевірку щодо ймовірного конфлікту інтересів.

"Голос" має подати публічний звіт

Сухоставець наголосив, що таке звернення "Голосу" може свідчити про намагання фракції дискредитувати законопроєкт № 5253–1 та зірвати відновлення звітування партій. Адже раніше НАЗК знайшло порушення у звіті "Голосу" та припинило держфінансування партії.

"Подання подальших звітів і їхня перевірка НАЗК можуть здаватися окремим членам фракції "Голос" ризикованими", – припустили в Агентстві.

Щоб спростувати таку думку, "Голос" повинен подати публічно доступний звіт. Адже партія не звітувала про фінанси перед громадянами ще з 23 жовтня 2020 року.

Що відомо про звинувачення про конфлікт інтересів

На засіданні комітету з питань правової політики 25 листопада голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що за дорученням президента Володимира Зеленського він представлятиме його пропозиції до закону про політичні партії.

У "Голосі" заявили, що Новіков не може захищати інтереси президента "за його дорученням", адже водночас повинен захищати інтереси НАЗК. На їхню думку, це є конфліктом інтересів, який суперечить антикорупційному законодавству.

Зауважимо, така заява "Голосу" прозвучала на тлі обурення нардепів через призупинення фінансування партії. Парламентар Ярослав Юрчишин, який не вважає себе частиною команди, заявив, що НАЗК виявило розкрадання понад мільйона гривень керівництвом фракції.

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У березні 2020 року в Україні схвалили закон, який не зобов'язує політичні партії подавати звіти до закінчення карантину. Тому зараз політики хочуть схвалити документ, який відновить обов'язкову звітність.

Повний текст публікації НАЗК у телеграмі:

НАЗК застерігає партію "Голос" від спроб зірвати відновлення звітування партій, – Роман Сухоставець

Незалежність та доброчесність – поміж головних цінностей Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, учора НАЗК отримало звернення від народного депутата від фракції "Голос". У листі депутат свідчить про начебто наявність у Голови НАЗК конфлікту інтересів у зв'язку з представленням у Верховній Раді правок Президента України до законопроєкту № 5253–1, який покликаний відновити звітування партій. При цьому у зверненні не міститься пояснення – який саме особистий інтерес виник у цій ситуації, на думку партії.

"НАЗК проведе моніторинг щодо конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства. Зазначимо, що стаття 134 регламенту Верховної Ради прямо передбачає, що "розгляд пропозицій Президента України починається з доповіді цих пропозицій посадовою особою, визначеною Президентом України". За практикою, яка склалася, такі пропозиції представляє керівник органу, що формує політику у відповідній сфері. В інших сферах такими органами є міністерства, у сфері запобігання корупції – НАЗК", – зазначив заступник Голови НАЗК Роман Сухоставець.

Водночас це звернення та відповідна публічна заява «Голосу» можуть свідчити про намагання фракції дискредитувати законопроєкт № 5253–1 та зірвати відновлення звітування партій.

Адже раніше НАЗК знайшло суттєві порушення у звіті "Голосу" та припинило його державне фінансування, як і у випадку двох інших парламентських партій. Отже, подання подальших звітів і їхня перевірка НАЗК можуть здаватися окремим членам фракції "Голос" ризикованими.

Спростувати цю позицію партія може, подавши публічно доступний звіт. Так, про власні фінанси "Голос" не звітував перед громадянами з 23 жовтня 2020 року.