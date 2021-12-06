Як пояснили в "Голосі", на засіданні, яке відбулося ще 25 листопада, обговорювали пропозиції Володимира Зеленського до закону про політичні партії в Україні.

Важливо Голова НАЗК просить Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії

Пропозиції передбачали удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. У "Голосі" зауважили, що голова НАЗК Олександр Новіков повідомив членів комітету, що за дорученням президента він представлятиме його пропозиції до закону.

Вважаємо, що в таких діях голови НАЗК наявний реальний конфлікт інтересів. Задля захисту інституції та унеможливлення подібних випадків у майбутньому, ми вимагаємо притягнути до відповідальності голову НАЗК,

– мовиться у повідомленні.

У чому полягає конфлікт інтересів

У партії вважають, що Новіков не може захищати інтереси президента "за його дорученням", адже водночас повинен захищати інтереси НАЗК. На їхню думку, це реальним конфліктом інтересів і суперечить антикорупційному законодавстві.

За їхнім твердженнями, на засіданні комітету Новікову неодноразово вказували, що він не може "за дорученням президента" захищати правові норми, які прямо зачіпають його функції як очільника НАЗК. "Голос" класифікує ці дії як адміністративне правопорушення і закликає покарати Новікова.

Що цьому передувало

Керівництво фракції "Голос" перебуває в конфлікті з керівництвом НАЗК через призупинення державного фінансування партії. Народний депутат Ярослав Юрчишин від фракції "Голос", який не вважає себе частиною команди, заявив, що НАЗК виявило розкрадання понад мільйона гривень керівництвом фракції.

11 листопада "Голос" заявив, що розцінює призупинення НАЗК фінансування партії як тиск на опозицію. У січні НАЗК призупинило надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Щоправда, фінансування партії таки відновили. Сталося це у березні, коли Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Кіри Рудик.

Фінансування партій в Україні

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про фінансування політичних партій з держбюджету. Згідно з ним, політсили отримували кошти пропорційні рівню їхньої підтримки на виборах.

У 2019 році президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування фінансування з держбюджету для партій, які на виборах не подолали 5% бар'єр і не пройшли до Верховної Ради.

Повний текст публікації партії "Голос":

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков виступив представником позиції президента щодо поправок до закону на засіданні комітету Верховної Ради з питань правової політики, захищаючи інтереси як президента, так і очолюваної ним інституції. Це прямо суперечить антикорупційному законодавству і свідчить про дії в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, йдеться у заяві політичної партії "Голос" до НАЗК від 6 грудня.

Вважаємо неприпустимим, коли очільник інституції, яка покликана відстоювати кращі стандарти антикорупційної політики, керуючись політичною доцільністю умисно йде на пряме порушення законодавства, аби догодити першій особі в державі. В таких діях ми вбачаємо загрозу всій антикорупційній інфраструктурі, на розбудову і зміцнення якої витрачені величезні ресурси, кошти та зусилля величезної кількості людей, включаючи членів політичної партії "Голос".