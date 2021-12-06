Как объяснили в "Голосе", на состоявшемся еще 25 ноября заседании обсуждали предложения Владимира Зеленского к закону о политических партиях в Украине.

Важно Глава НАПК просит Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях

Предложения предусматривали усовершенствование правового регулирования финансирования деятельности политических партий. В "Голосе" отметили, что глава НАПК Александр Новиков сообщил членам комитета, что по поручению президента он будет представлять его предложения к закону.

Считаем, что в таких действиях главы НАПК имеется реальный конфликт интересов. Для защиты института и предотвращения подобных случаев в будущем, мы требуем привлечь к ответственности главу НАПК,

– говорится в посте.

В чем заключается конфликт интересов

В партии считают, что Новиков не может защищать интересы президента "по его поручению", так как в то же время должен защищать интересы НАПК. По их мнению, это реальный конфликт интересов и это противоречит антикоррупционному законодательству.

По их утверждениям, на заседании комитета Новикову неоднократно указывали, что он не может "по поручению президента" защищать правовые нормы, прямо затрагивающие его функции как главу НАПК. "Голос" классифицирует эти действия как административное правонарушение и призывает наказать Новикова.

Что этому предшествовало

Руководство фракции "Голос" находится в конфликте с руководством НАПК из-за приостановки государственного финансирования партии. Народный депутат Ярослав Юрчишин от фракции "Голос", не считающий себя частью команды, заявил, что НАПК выявило хищение свыше миллиона гривен руководством фракции.

11 ноября "Голос" заявил, что расценивает приостановление НАПК финансирования партии как давление на оппозицию. В январе НАПК приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Правда, финансирование партии все же возобновили. Случилось это в марте, когда Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киры Рудык.

Финансирование партий в Украине

В 2015 году Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета. Согласно ему, политсилы получали средства пропорциональные уровню их поддержки на выборах.

В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене финансирования из госбюджета для партий, которые на выборах не преодолели 5% барьер и не прошли в Верховную Раду.

Полный текст публикации партии "Голос":

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков выступил представителем позиции президента по поправкам к закону на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, защищая интересы как президента, так и возглавляемого им институции. Это прямо противоречит антикоррупционному законодательству и свидетельствует о действиях в условиях реального конфликта интересов, являющихся административным правонарушением, говорится в заявлении политической партии "Голос" в НАПК от 6 декабря.

Считаем недопустимым, когда руководитель институции, призванный отстаивать лучшие стандарты антикоррупционной политики, руководствуясь политической целесообразностью, умышленно идет на прямое нарушение законодательства, чтобы угодить первому лицу в государстве. В таких действиях мы видим угрозу всей антикоррупционной инфраструктуре, на развитие и укрепление которой затрачены огромные ресурсы, средства и усилия огромного количества людей, включая членов политической партии "Голос".