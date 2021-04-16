У США чоловік розстріляв 5 людей

В Індіанаполісі у США 15 квітня сталась стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у будівлі транспортної компанії FedEx.
Джерело:The New York Times
Стрілок, як пишуть ЗМІ, вчинив самогубство. Мотиви його дій невідомі.
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Що відомо про жертв
За попередньою інформацією, у результаті стрілянини загинули 5 людей. Ще 4 – отримали поранення.
Обставини інциденту встановлюють. На відео з місця події, які публікують в мережі, видно, що біля компанії зібралась купа людей. Також там стоять кілька автівок поліції та "швидких".
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