Китай має 2 страхи: Клімкін схарактеризував відносини Пекіна й Вашингтона

Зараз є два фундаментальні питання, від якого залежить подальше майбутнє Китаю. Вони побоюються певних речей, які можуть зробити Сполучені Штати Америки.

Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, Китай завжди дивиться на власну перспективу. Самодостатність та фіксація на собі – фундаментальні риси місцевої ментальності.

До теми "Криза" виходить з-під контролю, – Китай вимагає, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів

Які 2 речі побоюються в Китаї

Як наголосив Клімкін, в Пекіні прекрасно розуміють, що зараз є 2 фундаментальних питання, від яких залежить подальший стан та перспективи Китаю. Все залежить від дій Сполучених Штатів Америки.

Перше – присутність США в Азії. У випадку з Україною спрацювала боротьба за цінності та здатність Штатів побудувати "колективний Захід", якого до повномасштабної війни не було.

Так само китайці побоюються, що Америка зможе побудувати "колективний Схід". Це буде інша демократія, ніж у нас з вами. Але вони побоюються союзу Японії, Південної Кореї та інших країн,

– зазначив Клімкін.

Інше, що серйозно дратує Китай – можливі технологічні санкції. В Пекіні серйозно роздратовані бажанням Сполучених Штатів обмежити Китаю доступ до технологій на кшталт квантової електроніки. Це – речі, які визначатимуть 21 століття.

Чи дійсно фінал війни вже близько – прогноз Піонтковського

Пострадянського простору фактично не існує

Цікаво, що після повномасштабного вторгнення пострадянський простір фактично перестав існувати. Тамтешні країни тягнуться до Китаю, а сама Росія також впадає в більшу залежність від Пекіна. Раніше вона була "молодшим партнером", а тепер – "середнім васалом".

Частина російських еліт це розуміє. І Путін це розуміє. Він намагається поставити на майбутні американські вибори на когось на кшталт Трампа чи схожого кандидата. Я думаю, що це його єдиний порятунок від Китаю. Інакше китайці його поступово з'їдять живцем,

– вважає Клімкін.

Чи передасть Китай зброю для Росії