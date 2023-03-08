Китай имеет 2 страха: Климкин охарактеризовал отношения Пекина и Вашингтона

Сейчас есть два фундаментальных вопроса, от которых зависит будущее Китая. Они боятся определенных вещей, которые могут сделать Соединенные Штаты Америки.

Об этом 24 Каналу рассказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Китай всегда смотрит на свою перспективу. Самодостаточность и фиксация на себе – фундаментальные черты местной ментальности.

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Какие 2 вещи опасаются в Китае

Как отметил Климкин, в Пекине прекрасно понимают, что сейчас есть 2 фундаментальных вопроса, от которых зависит дальнейшее состояние и перспективы Китая. Всё зависит от действий Соединенных Штатов Америки.

Первое – присутствие США в Азии. В случае с Украиной сработала борьба за ценности и способность Штатов построить "коллективный Запад", которого до полномасштабной войны не было.

Так же китайцы опасаются, что Америка сможет построить "коллективный Восток". Это будет другая демократия, чем у нас с вами. Но они опасаются союза Японии, Южной Кореи и других стран,

– отметил Климкин.

Другое, что серьезно раздражает Китай – возможные технологические санкции. В Пекине серьезно раздражены желанием Соединенных Штатов ограничить Китаю доступ к технологиям вроде квантовой электроники. Это вещи, которые будут определять 21 век.

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Постсоветского пространства фактически не существует

Интересно, что после полномасштабного вторжения постсоветское пространство фактически перестало существовать. Тамошние страны тянутся в Китай, а сама Россия также впадает в большую зависимость от Пекина. Раньше она была "младшим партнером", а теперь – "средним вассалом".

Часть российских элит это понимает. И Путин понимает это. Он пытается поставить на будущие американские выборы на кого-то вроде Трампа или похожего кандидата. Я думаю, что это его единственное спасение от Китая. Иначе китайцы его постепенно съедят заживо,

– считает Климкин.

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