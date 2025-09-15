Американський президент Трамп планує урізати військову допомогу країнам Балтії. Це стане подарунком очільнику Кремля. Путін радіє символізму цього меседжа зі Штатів.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, наголосивши на тому, що литовці цим шоковані та дискутують на тему того, як на це реагувати.

Гарантії безпеки: від кого Литва могла б їх отримати?

Литва збільшує витрати на оборону доволі суттєво, але Путін, зі слів Ландсбергіса, це розцінює так, що той, хто витрачає 4% від свого ВВП на оборону – і буде покараний першим.

Єдине, що треба зараз нам робити – це готуватися до виведення військ (американських – 24 Канал). США розглядатимуть питання, скільки вони їх залишать в кожній європейській країні. Імовірно, США виведуть частину військ з нашої території,

– озвучив Ландсбергіс.

Ексміністр закордонних справ зазначив, що окрім українців, громадяни Польщі та країн Балтії краще за інших розуміють загрозу з боку Росії. Він поділився, що відчуває нині те саме, що у 2021 році, коли спілкувався з українськими посадовцями.

"Вони казали не говорити про війну занадто багато, бо це шкодить економіці, інвестори починають лякатися, а люди стають неспокійними. Все змінилося після початку війни. Реальність дала про себе знати", – наголосив ексміністр закордонних справ Литви.

Він зауважив на тому, що сьогодні чує аналогічне і у своїй країні, коли починаються розмови про необхідність нарощувати резерви Литви, тренувати більше людей, аби була власна армія дронів. Габріелюс Ландсбергіс виступає за те, що його країні потрібні тісніші військові зв'язки з Україною.

"Я хотів би, що моя держава мала гарантії безпеки від України. Для росіян на цьому етапі знати, що якщо вони перетнуть литовський кордон, то зустрінуть там тисячу українських операторів дронів, буде дуже серйозним аргументом. Ці люди знають, як воювати. Вони не бояться росіян", – пояснив Ландсбергіс.

Що відомо про наміри США стосовно Литви?