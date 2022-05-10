США не спостерігають жодних ознак "нової великої російської мобілізації", – ISW

Росія має великі проблеми із формуванням сил, аби досягти свою мету – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Попри брак живої сили, ознак "нової великої російської мобілізації" немає.

Про це заявили в Американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

Важливо Російські окупанти, яких мобілізували лише у квітні, вже потрапили в полон

Американський чиновник заявив, що США не спостерігають жодних ознак "нової великої російської мобілізації". Він додав, що наразі в Україні перебуває 97 батальйонних тактичних груп. Однак вони постійно переміщуються та виїжджають з України для переобладнання та поповнення запасів, що свідчить про те, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у бою.

Водночас в ISW зауважили, що члени приватної військової компанії Вагнера "терміново" запросили сотні тисяч додаткових військових для посилення зусиль Росії на Донбасі.

Мобілізація в Росії: головне

Основною метою російських окупантів в Україні є оточення українських сил на сході та вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для її досягнення росіяни намагаються оточити українські війська у котлі між Ізюмом та цими областями.

Зауважимо, що прихована мобілізація у Росії триває вже давно. Ще раніше українська розвідка встановила, що в Росії проводять заходи із прихованої мобілізації колишніх військовослужбовців, безробітних та російських "казаків" із південних областей.

Крім того, добровольців шукають і в Приморському краї на Далекому Сході. Українські розвідники твердять, що охочим поїхати воювати в Україну пропонують щонайменше 200 тисяч рублів (майже 90 тисяч гривень) щомісяця.

У Бєлгородській, Брянській та Курській областях, які межують з Україною, проводять подібні заходи щодо вербування охочих пройти "коротку військову службу за контрактом" до 3 місяців. Крім того, в цих областях проводять підготовку до часткової мобілізації чоловічого населення в разі різкого погіршення ситуації в театрі ведення бойових дій в Україні.

Яка ситуація з мобілізацією в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території нашої країни запровадили воєнний стан, вже пройшла низка хвиль мобілізації. Були призвані до лав Збройних Сил України та інших секторів оборони країни, ті військовослужбовці, які мають досвід ведення бойових дій з 2014 року.

Як пояснив народний депутат Федір Веніславський, наразі потреби у мобілізації немає, але у випадку більш суттєвих загроз з боку Росії – не виключають наступні хвилі мобілізації.

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