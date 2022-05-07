Про це 24 каналу розповів народний депутат Федір Веніславський. Він також пояснив, у якому стані комплектації зараз перебуває наше військо.

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На сьогодні, навіть у випадку оголошення в Росії загальної мобілізації, підстав для більш широкого залучення громадян України до ЗСУ немає. Наше військо зараз гарно укомплектоване, мобілізація дала гарний результат, той на який ми сподівалися,

– запевняє Федір Веніславський.

Проте народний депутат зазначає, що у випадку більш суттєвих загроз з боку Росії – виключати наступні хвилі мобілізації ми не можемо.

Станом на зараз, нема підстав реагувати навіть та повне чи часткове оголошення мобілізації у Росії тим самим.

Зворотній бік медалі російської мобілізації

Зараз ми бачимо, що проти українців воюють професійні кадрові російські військові та частково строковики, яких використовують, як гарматне м'ясо, говорить нардеп.

Він пояснює, що у Росії немає масового суспільного резонансу, щодо загибелі їх дітей, чоловіків та братів. Веніславський переконаний, що із приходом загальної мобілізації ці масштабні втрати стане все важче приховувати.

І рівень підтримки росіянами Путіна, у разі відправки назад з України у мішках перших мобілізованих, різко знизиться та викличе той самий суспільний резонанс,

– додає Федір Веніславський.

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