Відео з полоненими бійцями полку "БАРС 7" Збройних сил Росії, спецпідрозділу окупантів, який сформований на базі Південного військового округу ще за кілька місяців до початку війни Росії проти України, опублікувала Служба безпеки України.

До теми В Росії триває прихована мобілізація: набирають "добровольців" з "казаків" і безробітних

Російська прихована мобілізація

За словами одного з полонених, в обов’язки входило відновлення так званих "Л/ДНР" – розбирання завалів, впорядковування вулиць, перенесення та завантажування вбитих та поранених, а також чергування на блокпостах. Окупант каже, що Росія обіцяла за це великі гроші – 200 тисяч рублів (понад 85 тисяч гривень – 24 канал).

Обіцяли роботу в тилу, а кинули в найгарячіші точки

Іншому окупанту запропонували займатись медичною роботою. Каже, що усім, кого викликали у військкомат у той день, пропонували роботу в тилу, а не на фронті.

Водночас попри обіцянки, мобілізованих "резервістів" кинули у найгарячіші бойові точки, тому багато хто почав писати відмови.

Військові на відео, яке опублікувала СБУ, кажуть, що вирішили продовжувати виконувати накази. Одному із полонених сказали залишатись в окопах в одному із селищ на Донбасі, а надвечір пообіцяли повернення додому. Але тоді почався бій, так загарбники і потрапили в полон.

Окупанти розповідають, що їхній полк був ущент розбитий Українськими Збройними Силами 30 квітня у бою під Золотим, що на Луганщині.

У кожного полоненого – своя історія, але призначення одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже радіють, що вціліли,

– повідомили в СБУ.

Полонені розповідають про обіцянки Росії: відео СБУ

Додамо, що у Росії через великі втрати живої сили почались проблеми з резервом, тому в там почали таємно проводити мобілізацію. За даними української розвідки, в армію набирають так званих "добровольці", серед яких є безробітні та колишні військові, які проживають у державах, які раніше були у складі Радянського Союзу. Таким "добровольцям" теж пропонують зарплату від 200 тисяч рублів.

Незаконна призовна кампанія в Криму

В окупованому Криму триває вже 15-та незаконна призовна кампанія. Росія змушує українців воювати проти власної держави, адже усі мобілізовані переважно є громадянами України.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Женевська конвенція забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які опиняються під її владою служити в її збройних чи допоміжних силах.

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