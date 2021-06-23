США заморозили надання військової допомоги Україні: чому це не так

Інформацію про замороження допомоги в розмірі 100 мільйонів доларів 18 червня оприлюднило американське видання Politico з посиланням на The Washington Post. Воно нібито отримало цю інформацію з анонімних джерел.

Російські медіа одразу підхопили цю новину. Це і стало причиною скандалу та обурення в Україні. Детальніше – в сюжеті.

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"Це черговий фейк, який розповсюджується агентами впливу Кремля, або його "корисними ідіотами". Адміністрація Джо Байдена, як і належить виконавчій владі, виконує закон про оборонний бюджет", – заявив професор Манхеттенського коледжу Ігор Айзенберг.

Адміністрація надала Україні у 2021 році військову допомогу у повному обсязі 275 мільйонів доларів, передбачених цим законом.

Пентагон звітував про допомогу на 125 мільйонів 1 березня і на 150 мільйонів 11 червня,

– відзначив Айзенберг.

Американські високопосадовці оперативно спростували інформацію, яку почали розганяти російські ЗМІ. Про це заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі, а також – радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

100 мільйонів – резервні гроші

Вони пояснили: 100 мільйонів, про які мовиться, резервні гроші, які Вашингтон планував використати в разі загострення ситуації на Донбасі з боку Росії навесні. Салліван наголосив, що заяви про те, що Білий дім відмовив в якійсь безпековій допомозі Україні є просто нонсенсом.

За 7 років війни США надали допомоги Україні на суму у 2,6 мільярда доларів. Це широкий спектр підтримки:

від радіолокаційних установок;

до протитанкових установок "Джавелін".

"Ми не можемо зараз сказати, що це така надзвичайно критична допомога в якісному та кількісному аспекті, але вона дуже важлива, адже дає нашим збройним силам, по-перше, здатність оборонятися.

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А по-друге, дає нам важливий політичний сигнал, що США готові далі цю допомогу посилити у нагальному чи критичному випадку для нас", – наголосив голова Української Асоціації Американістики Макар Таран.

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Україна стає до певної міри суб'єктною у зовнішньополітичних справах. Водночас і накладає особливу відповідальність на Володимира Зеленського під час його візиту до США наприкінці липня.

Важливо Байден запросив Зеленського в Білий дім

В Білому домі Зеленського чекають вже за місяць. Як натякнув президент США минулого тижня, говоритимуть там не лише про війну і безпеку, а і про те, що, на думку Байдена, набагато більше віддаляє Україну від військового Альянсу – про корупцію.