США заморозили предоставление военной помощи Украине: почему это не так

Информацию о замораживании помощи в размере 100 миллионов долларов 18 июня обнародовало американское издание Politico со ссылкой на The Washington Post. Оно якобы получило эту информацию из анонимных источников.

Российские медиа сразу подхватили эту новость. Это и стало причиной скандала и возмущения в Украине. Подробнее – в сюжете.

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"Это очередной фейк, который распространяется агентами влияния Кремля, или его "полезными идиотами". Администрация Джо Байдена, как и положено исполнительной власти, выполняет закон об оборонном бюджете", – заявил профессор Манхэттенского колледжа Игорь Айзенберг.

Администрация предоставила Украине в 2021 году военную помощь в полном объеме 275 миллионов долларов, предусмотренных этим законом.

Пентагон отчитался о помощи на 125 миллионов 1 марта и на 150 миллионов 11 июня,

– отметил Айзенберг.

Американские чиновники оперативно опровергли информацию, которую начали разгонять российские СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, а также – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

100 миллионов – резервные деньги

Они объяснили: 100 миллионов, о которых говорится, резервные деньги, которые Вашингтон планировал использовать в случае обострения ситуации на Донбассе со стороны России весной. Салливан отметил, что заявления о том, что Белый дом отказал в какой-то сфере безопасности помощи Украине просто нонсенс.

За 7 лет войны США оказали помощь Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. Это широкий спектр поддержки:

от радиолокационных установок;

до противотанковых установок "Джавелин".

"Мы не можем сейчас сказать, что это такая очень критическая помощь в качественном и количественном аспекте, но она очень важна, поскольку дает нашим вооруженным силам, во-первых, способность обороняться.

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"А во-вторых, дает нам важный политический сигнал, что США готовы дальше эту помощь усилить в спешном или критическом случае для нас", – подчеркнул глава Украинской Ассоциации Американистики Макар Таран.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Украина становится в определенной степени субъектной во внешнеполитических делах. В то же время и накладывает особую ответственность на Владимира Зеленского во время его визита в США в конце июля.

Важно Байден пригласил Зеленского в Белый дом

В Белом доме Зеленского ждут уже через месяц. Как намекнул президент США на прошлой неделе, говорить там будут не только о войне и безопасности, а и о том, что, по мнению Байдена, гораздо больше отдаляет Украину от военного альянса – о коррупции.