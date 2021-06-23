Российские медиа сразу подхватили эту новость. Это и стало причиной скандала и возмущения в Украине. Подробнее – в сюжете.

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"Это очередной фейк, который распространяется агентами влияния Кремля, или его "полезными идиотами". Администрация Джо Байдена, как и положено исполнительной власти, выполняет закон об оборонном бюджете", – заявил профессор Манхэттенского колледжа Игорь Айзенберг.

Администрация предоставила Украине в 2021 году военную помощь в полном объеме 275 миллионов долларов, предусмотренных этим законом.

Пентагон отчитался о помощи на 125 миллионов 1 марта и на 150 миллионов 11 июня,

– отметил Айзенберг.

Американские чиновники оперативно опровергли информацию, которую начали разгонять российские СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, а также – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

100 миллионов – резервные деньги

Они объяснили: 100 миллионов, о которых говорится, резервные деньги, которые Вашингтон планировал использовать в случае обострения ситуации на Донбассе со стороны России весной. Салливан отметил, что заявления о том, что Белый дом отказал в какой-то сфере безопасности помощи Украине просто нонсенс.

За 7 лет войны США оказали помощь Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. Это широкий спектр поддержки:

от радиолокационных установок;

до противотанковых установок "Джавелин".

"Мы не можем сейчас сказать, что это такая очень критическая помощь в качественном и количественном аспекте, но она очень важна, поскольку дает нашим вооруженным силам, во-первых, способность обороняться.

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"А во-вторых, дает нам важный политический сигнал, что США готовы дальше эту помощь усилить в спешном или критическом случае для нас", – подчеркнул глава Украинской Ассоциации Американистики Макар Таран.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Украина становится в определенной степени субъектной во внешнеполитических делах. В то же время и накладывает особую ответственность на Владимира Зеленского во время его визита в США в конце июля.

Важно Байден пригласил Зеленского в Белый дом

В Белом доме Зеленского ждут уже через месяц. Как намекнул президент США на прошлой неделе, говорить там будут не только о войне и безопасности, а и о том, что, по мнению Байдена, гораздо больше отдаляет Украину от военного альянса – о коррупции.