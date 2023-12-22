Зашморг поволі закручується на шиї Росії: що означають нові санкції США

Сполучені Штати Америки посилюють санкційний тиск на Росію. Адже у такий спосіб Білий дім зможе отримати додаткове фінансування для України та виграти час для внутрішньополітичних дискусій щодо виділення 61 мільярда доларів для нашої держави.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він припустив, що через нестачу постачання й рішучості з боку Заходу реанімувався страх поразки України та того, що Путін може досягти стратегічних цілей. Це призвело до зміни стратегії США щодо Росії.

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Тактика тисячі порізів

Часто кроки Заходу нерішучі щодо санкційного тиску на Росію й контролю за дотриманням цих санкцій. Весь час зашморг поволі закручується на шиї Росії. Іноді агресору вдається адаптовуватись, а десь Москва не встигає.

Я не думаю, що в російсько-українській війні можна назвати бодай одну кулю, яка може вбити російський режим й бути універсальним рішенням. Це тактика тисячі порізів, кожен з них може бути болючим або безболісним, але призводитиме до стікання кров'ю ворога,

– мовив Саакян.

Підтримка України стала заручником внутрішньополітичної боротьби демократів та республіканців. Білий дім хоче розв'язати собі руки, тому вмикає альтернативні механізми.

Росія не прийме реальності

Сполучені Штати активізуються і займають кардинально іншу позицію щодо 300 мільярдів золотовалютного російського резерву, який заморожений в західних державах. Паралельно з цим приймають нові механізми щодо банківського сектору санкцій, наділяють додатковими повноваженнями структури, які відстежують компанії, що допомагають Росії обходити санкції.

Білий дім більш жорстко береться за транспортування російської нафти й за контроль ціни на нафту, яку купують у Росії. Демократи залучають цілий комплекс механізмів, яким демонструють, що 60 мільярдів не настільки ключові для них,

– зазначив політолог.

Через внутрішньополітичну кон'юнктуру починає коригуватися стратегія Сполучених Штатів щодо Росії. У частини американських аналітиків була ілюзія. Вони думали, що можна досягти певних перемог України на лінії фронту, продемонструвавши, що Росія не змогла перемогти коротку війну й відповідно довгу війну росіянам також не виграти.

"Проте Росія адаптувалася до частини санкцій, почала закуповувати обладнання через "сірі схеми", постачати озброєння та снаряди з Північної Кореї та Ірану. В результаті країна-агресор вистрибнула з цієї петлі, попри попередження України, що Росія не прийме реальності поки жорстко не отримає по морді", – додав Саакян.

Як США посилюють санкційний тиск на Росії