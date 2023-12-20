Що передбачають нові обмеження

OFAC включив до списку санкцій компанію-судновласника SUN Ship Management, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка належить підсанкційному російському державному оператору флоту "Совкомфлот", а також кількох маловідомих нафтових трейдерів, які стали активними учасниками морського транспортування російської нафти після введення цінового ліміту.

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Загалом OFAC внесло нові правила щодо дотримання санкцій. Головна мета — не допустити порушення цінового ліміту як самою Росією, так і "третіми сторонами".

Такі дії відповідають зобов'язанням, даним лідерами Групи G7 6 грудня 2023 року щодо посилення дотримання і контролю за політикою цінового ліміту на російську нафту. Це зобов'язання включає санкції проти тих, хто залучений в обманні практики, а також оновлення правил і регуляцій щодо дотримання обмежень.

Учасники морського транспорту російської нафти, особливо Tier 1 актори, такі як трейдери, повинні дотримуватися рекомендацій щодо дотримання правил, затверджених Коаліцією щодо Цінового Ліміту, або нести відповідальність,

— зазначає заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

Відсьогодні майно та права осіб, які здійснюють незаконні дії щодо обходу санкцій та які знаходяться в Сполучених Штатах або належать громадянам США, потраплять під обмеження.

Важливо! Також блокуються будь-які компанії, які є власниками на 50% або більше цих підсанкційних осіб.

Всі операції з їхнім майном або правами на майно тепер заборонені для громадян США або тих, хто здійснює операції в США, якщо це не санкціоновано OFAC. Наприклад, заборонено надавати їм гроші, товари або послуги, і заборонено отримувати від них гроші, товари або послуги.