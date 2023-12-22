Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він припустив, що через нестачу постачання й рішучості з боку Заходу реанімувався страх поразки України та того, що Путін може досягти стратегічних цілей. Це призвело до зміни стратегії США щодо Росії.

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Тактика тисячі порізів

Часто кроки Заходу нерішучі щодо санкційного тиску на Росію й контролю за дотриманням цих санкцій. Весь час зашморг поволі закручується на шиї Росії. Іноді агресору вдається адаптовуватись, а десь Москва не встигає.

Я не думаю, що в російсько-українській війні можна назвати бодай одну кулю, яка може вбити російський режим й бути універсальним рішенням. Це тактика тисячі порізів, кожен з них може бути болючим або безболісним, але призводитиме до стікання кров'ю ворога,

– мовив Саакян.

Підтримка України стала заручником внутрішньополітичної боротьби демократів та республіканців. Білий дім хоче розв'язати собі руки, тому вмикає альтернативні механізми.

Росія не прийме реальності

Сполучені Штати активізуються і займають кардинально іншу позицію щодо 300 мільярдів золотовалютного російського резерву, який заморожений в західних державах. Паралельно з цим приймають нові механізми щодо банківського сектору санкцій, наділяють додатковими повноваженнями структури, які відстежують компанії, що допомагають Росії обходити санкції.

Білий дім більш жорстко береться за транспортування російської нафти й за контроль ціни на нафту, яку купують у Росії. Демократи залучають цілий комплекс механізмів, яким демонструють, що 60 мільярдів не настільки ключові для них,

– зазначив політолог.

Через внутрішньополітичну кон'юнктуру починає коригуватися стратегія Сполучених Штатів щодо Росії. У частини американських аналітиків була ілюзія. Вони думали, що можна досягти певних перемог України на лінії фронту, продемонструвавши, що Росія не змогла перемогти коротку війну й відповідно довгу війну росіянам також не виграти.

"Проте Росія адаптувалася до частини санкцій, почала закуповувати обладнання через "сірі схеми", постачати озброєння та снаряди з Північної Кореї та Ірану. В результаті країна-агресор вистрибнула з цієї петлі, попри попередження України, що Росія не прийме реальності поки жорстко не отримає по морді", – додав Саакян.

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