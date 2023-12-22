Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Он предположил, что из-за нехватки поставок и решимости со стороны Запада реанимировался страх поражения Украины и того, что Путин может достичь стратегических целей. Это привело к изменению стратегии США в отношении России.

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Тактика тысячи порезов

Часто шаги Запада нерешительны по поводу санкционного давления на Россию и контроля за соблюдением этих санкций. Все время петля медленно закручивается на шее России. Иногда агрессору удается адаптироваться, а где-то Москва не успевает.

Я не думаю, что в российско-украинской войне можно назвать хотя бы одну пулю, которая может убить российский режим и быть универсальным решением. Это тактика тысячи порезов, каждый из них может быть болезненным или безболезненным, но будет приводить к истечению врага кровью,

– сказал Саакян.

Поддержка Украины стала заложником внутриполитической борьбы демократов и республиканцев. Белый дом хочет развязать себе руки, поэтому включает альтернативные механизмы.

Россия не примет реальности

Соединенные Штаты активизируются и занимают кардинально другую позицию по отношению к 300 миллиардам золотовалютного российского резерва, замороженного в западных государствах. Параллельно с этим принимают новые механизмы в отношении банковского сектора санкций, наделяют дополнительными полномочиями структуры, отслеживающие компании, помогающие России обходить санкции.

Белый дом более жестко берется за транспортировку российской нефти и контроль цены на нефть, которую покупают в России. Демократы привлекают целый комплекс механизмов, которым демонстрируют, что 60 миллиардов не столь ключевые для них,

– отметил политолог.

Из-за внутриполитической конъюнктуры начинает корректироваться стратегия Соединенных Штатов в отношении России. У части американских аналитиков была иллюзия. Они думали, что можно достичь определенных побед Украины на линии фронта, продемонстрировав, что Россия не смогла победить короткую войну и, соответственно, долгую войну россиянам также не выиграть.

"Однако Россия адаптировалась к части санкций, начала закупать оборудование через "серые схемы", поставлять вооружения и снаряды из Северной Кореи и Ирана. В результате страна-агрессор выпрыгнула из этой петли, несмотря на предупреждение Украины, что Россия не примет реальности, пока жестко не получит" по морде", – добавил Саакян.

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