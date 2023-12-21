Собственно эти средства стремятся направить на помощь Украине. Как отмечают в издании, до недавнего времени и Соединенные Штаты, и наши союзники выражали сомнение в том, законным ли будет этот шаг. В то же время, нехватка средств на помощь нашему государству толкают их к решительным действиям.

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Вопрос российских активов продвигается

Как отмечают в издании, Администрация Байдена уже посылает тихие сигналы. В то же время, в координации "Большой семеркой" она начала соответствующий вопрос изучать. В частности, хватит ли имеющихся полномочий для этого, и нужно ли с этим обратиться в Конгресс.

В то же время пишут, что поддержка принятия соответствующего законодательства в Конгрессе растет. И это придает Белому дому оптимизм по этому вопросу.

Также союзники Украины обсуждают предохранители. Ведь вопрос состоит также в том, куда эти средства направлять. Говорится ли исключительно об восстановлении нашего государства и поддержке его экономики или использовании в военных целях.

Общаясь с журналистами, высокопоставленный представитель администрации Байдена заметил, что альтернативный источник финансирования Украины чрезвычайно необходим. В частности, с учетом того, что республиканцы уперлись в вопросе выделения нашему государству 61 миллиарда долларов США.

Также в издании обратили внимание на то, что прокуратура Германии арестовала 720 миллионов евро замороженных российских средств. Отмечают, что этот беспрецедентный арест свидетельствует о том, что союзники настроены решительно.

Журналисты пишут, что наработки должны представить на Мюнхенской конференции безопасности. Она состоится ко второй годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Обратим внимание, что представители США ранее допустили еще один сценарий развития событий. Они считают, что Украина может получать замороженные российские активы траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. И это будет считаться "авансом" перед репарациями от России, которые страна-агрессорка будет вынуждена заплатить.