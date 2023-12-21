Демократическая партия больше заинтересована в том, чтобы найти компромисс и продолжить поддержку Украины. Это 24 Каналу заметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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"Демократическая партия гораздо больше заинтересована в том, чтобы достичь компромисса в этом законопроекте и продолжать помогать Украине, Тайваню", – считает политик из США.

Разговоры будут продолжаться

По мнению Юрия Рашкина, республиканцы считают, что сейчас момент, когда можно достичь договоренности по соглашению о безопасности южной границы с Мексикой. Разговоры о помощи Украине будут продолжаться.

Разговоры будут продолжаться. Демократы будут держаться и продолжать эти беседы, переговоры. Есть надежда, что в январе 2024 они наконец-то с этим соберутся и проголосуют в Сенате, а затем в Палате представителей,

– сказал он.

С другой стороны, сейчас неясно, каков будет результат. Ведь лидер республиканской партии Дональд Трамп, по всей видимости, не заинтересован в выделении помощи для Украины.

Обратите внимание! Дональд Трамп часто делает заявления о войне в Украине. В частности, в октябре 2023 года он заявил, что нашему государству нужно было "договориться" с Россией о сдаче своих территорий.

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