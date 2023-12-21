Демократична партія більше зацікавлена у тому, щоб знайти компроміс та продовжити підтримку України. Це 24 Каналу зауважив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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"Демократична партія набагато більше зацікавлена у тому, щоб досягнути компромісу у цьому законопроєкті та продовжувати допомагати Україні, Тайваню", – вважає політик зі США.

Розмови триватимуть

На думку Юрія Рашкіна, республіканці вважають, що зараз момент, коли можна досягнути домовленості щодо угоди про безпеку південного кордону з Мексикою. Розмови щодо допомоги Україні триватимуть.

Розмови будуть продовжуватись. Демократи будуть триматись та продовжувати вести ці бесіди, переговори. Є надія, що у січні 2024 року вони нарешті з цим зберуться та проголосують у Сенаті, а потім у Палаті представників,

– сказав він.

З іншого боку, зараз незрозуміло, яким буде результат. Адже лідер республіканської партії Дональд Трамп, очевидно, не зацікавлений у виділенні допомоги для України.

Зверніть увагу! Дональд Трамп часто робить заяви щодо війни в Україні. Зокрема, у жовтні 2023 року він заявив, що нашій державі треба було "домовитися" з Росією про здачу своїх територій.

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