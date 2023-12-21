Демократична партія більше зацікавлена у тому, щоб знайти компроміс та продовжити підтримку України. Це 24 Каналу зауважив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.
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"Демократична партія набагато більше зацікавлена у тому, щоб досягнути компромісу у цьому законопроєкті та продовжувати допомагати Україні, Тайваню", – вважає політик зі США.
Розмови триватимуть
На думку Юрія Рашкіна, республіканці вважають, що зараз момент, коли можна досягнути домовленості щодо угоди про безпеку південного кордону з Мексикою. Розмови щодо допомоги Україні триватимуть.
Розмови будуть продовжуватись. Демократи будуть триматись та продовжувати вести ці бесіди, переговори. Є надія, що у січні 2024 року вони нарешті з цим зберуться та проголосують у Сенаті, а потім у Палаті представників,
– сказав він.
З іншого боку, зараз незрозуміло, яким буде результат. Адже лідер республіканської партії Дональд Трамп, очевидно, не зацікавлений у виділенні допомоги для України.
Військова допомога Україні з боку США: останнє
- На початку грудня Сенат не зміг підтримати додатковий запит Білого дому на фінансування національної безпеки кордонів у розмірі 106 мільярдів доларів. Туди входить 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України.
- Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні до кінця 2023 року. Це також стосується питання щодо зміцнення безпеки кордону США до початку 2024 року.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Однак адміністрації Джо Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями. Мовиться про питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою. Це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.