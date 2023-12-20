Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции 20 декабря, передает 24 Канал. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что у Вашингтона есть "четкий план" развития нашего государства в будущем.

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Украине помогут "встать на ноги"

По словам Блинкена, этот план не предусматривает выделение средств нашему государству на текущем уровне. В то же время он отметил, что США будут в дальнейшем поддерживать наше государство. В частности, помогут Украине пережить зиму, весну и лето.

Блинкен отметил, что США прилагают усилия, чтобы помочь "встать на ноги" Украине в вопросе демократии, армии и экономики.

Конечно, мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций, а также для того, чтобы Украина была сильным демократическим государством.

– отметил Энтони Блинкен.

Он отметил, что США продолжат объединять государства по всему миру. И будут делать это для того, чтобы помогать Украине сдерживать агрессию со стороны России и защищаться от нее в будущем.

Мы активно работаем над тем, чтобы привлечь в Украину гораздо больше инвестиций, в том числе для деятельности частного сектора, чтобы Украина могла экономически процветать. И в этом мы достигаем настоящего успеха,

– выразил уверенность Блинкен.

Он добавил, что наша страна уже активно получает инвестиции и что налогооблагаемая база растет. И что "Украина все больше может платить за себя".

Обратим внимание, что в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" призвал не паниковать из-за того, что в Вашингтоне медлят с выделением 61 миллиарда долларов. По его словам, у Украины есть достаточный запас прочности, чтобы дождаться решения.

Отметим, что в ночь на 20 декабря лидеры обеих партий Сената опубликовали совместное заявление. В нем сообщили, что за помощь Украине голосовать в этом году не будут. В нем свое сотрудничество назвали плодотворным и таким, что имеет прогресс. В то же время отметили, что необходим дополнительный прогресс, чтобы принять решение.