Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Он призвал не паниковать по поводу затягивания решения в Вашингтоне, ведь у Украины есть достаточный запас прочности, чтобы его дождаться.

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Чего ждать от американской помощи

В ночь на 20 декабря лидеры обеих партий Сената опубликовали совместное заявление, в которой отметили, что не будут голосовать за помощь Украине в этом году. В ней они назвали свое сотрудничество плодотворным и имеющим продвижение; в то же время, для принятия этого решения требуется дополнительный прогресс.

Ранее также стало известно, что Евросоюз должен согласовать до 1 февраля предоставление Украине. 50-миллиардного пакета помощи к 2027 году. Приблизительно к этому времени конгрессмены Соединенных Штатов, по пессимистическому сценарию, должны все же найти компромисс в отношении 111-миллиардного законопроекта, из которого будут финансироваться и помощь Украине.

"То, что (решение о помощи Украине от США – 24 Канал) будет проголосовано, не вызывает сомнений. У нас на начало года достаточно средств, как минимум месяцев на 3 – 4, которыми мы можем оперировать для того, чтобы сохранять постоянство в противостоянии с врагом", – сказал аналитик.

Обратите внимание! Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа замечала, что период первого квартала 2024 года может быть достаточно сложным, если в Украине не поступит финансовая помощь от Евросоюза.

Сами демократы и республиканцы заинтересованы в том, чтобы решить этот вопрос как можно скорее. Очень показательно то, что большинство республиканцев не высказывалось против помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В частности, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, сенатор Лидси Грэм сказал, что недоразумение между демократами и республиканцами не является проблемой самой Украины, а, напротив, является чисто американской проблемой.

"Я не вижу ничего рокового (в задержке помощи от США – 24 Канал). У нас есть прокладка безопасности на 3 – 4 месяца, плюс у нас есть внутренние резервы, хотя дополнительная эмиссия (печать денег – 24 Канал) нам, конечно же, не нужна", – подытожил Клочок.

Что известно о помощи от США