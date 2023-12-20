Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Він закликав не панікувати щодо затягування рішення у Вашингтоні, адже Україна має достатній запас міцності, щоб його дочекатися.
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Чого очікувати від американської допомоги
В ніч на 20 грудня лідери обох партій Сенату опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що не голосуватимуть за допомогу Україні в цьому році. У ній вони назвали свою співпрацю плідною і такою, що має поступ; водночас для ухвалення цього рішення потрібен додатковий прогрес.
Раніше також стало відомо, що Євросоюзу має погодити до 1 лютого надання Україні 50-мільярдного пакету допомоги до 2027 року. Приблизно до цього часу конгресмени Сполучених Штатів, за песимістичним сценарієм, повинні усе ж таки знайти компроміс щодо 111-мільярдного законопроєкту, з якого фінансуватимуть і допомогу Україні.
"Те, що (рішення про допомогу Україні від США – 24 Канал) буде проголосовано, не викликає сумнівів. Ми маємо на початок року достатньо коштів, як мінімум місяців на 3 – 4, якими ми можемо оперувати для того, щоб зберігати сталість в протистоянні з ворогом", – сказав аналітик.
Самі демократи та республіканці зацікавлені в тому, щоб вирішити це питання якомога швидше. Дуже показовим є те, що більшість республіканців не висловлювалась проти допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Зокрема, коментуючи візит Зеленського до Вашингтону, сенатор Лідсі Грем сказав, що непорозуміння між демократами й республіканцями є не проблемою України, а суто американською проблемою.
"Я не бачу нічого фатального (у затримці допомоги від США – 24 Канал). У нас є прокладка безпеки на 3 – 4 місяці, плюс ми маємо внутрішні резерви, хоча додаткова емісія (друк грошей – 24 Канал) нам, звісно ж, не потрібна", – підсумував Клочок.
Що відомо про допомогу від США
- Про те, що у Білого дому почали закінчуватися кошти для допомоги Україні, стало відомо ще на початку грудня 2023 року, коли адміністрація Байдена почала наголошувати, що в разі непогодження нового законопроєкту на підтримку союзників, Сили оборони можуть зазнати поразок на фронті.
- Для того, щоб переконати конгресменів підтримати допомогу України, адміністрація Байдена також наголошувала, що значна частина від 60-мільярдної допомоги "залишиться у США" у вигляді оборонних замовлень для американських підприємств.
- Але попри це, республіканці залишилися непохитними у своїх намірах відстояти максимально жорсткі зміни в міграційне законодавство. Адміністрація Байдена зазначала, що готова до компромісів у цьому питанні, однак частина конгресменів безвідповідально поїхали у відпустки, не зважаючи на потребу допрацювати законопроєкт.