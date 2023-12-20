Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Він закликав не панікувати щодо затягування рішення у Вашингтоні, адже Україна має достатній запас міцності, щоб його дочекатися.

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Чого очікувати від американської допомоги

В ніч на 20 грудня лідери обох партій Сенату опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що не голосуватимуть за допомогу Україні в цьому році. У ній вони назвали свою співпрацю плідною і такою, що має поступ; водночас для ухвалення цього рішення потрібен додатковий прогрес.

Раніше також стало відомо, що Євросоюзу має погодити до 1 лютого надання Україні 50-мільярдного пакету допомоги до 2027 року. Приблизно до цього часу конгресмени Сполучених Штатів, за песимістичним сценарієм, повинні усе ж таки знайти компроміс щодо 111-мільярдного законопроєкту, з якого фінансуватимуть і допомогу Україні.

"Те, що (рішення про допомогу Україні від США – 24 Канал) буде проголосовано, не викликає сумнівів. Ми маємо на початок року достатньо коштів, як мінімум місяців на 3 – 4, якими ми можемо оперувати для того, щоб зберігати сталість в протистоянні з ворогом", – сказав аналітик.

Зверніть увагу! Раніше очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зауважувала, що період першого кварталу 2024 року може бути достатньо складним, якщо Україні не надійде фінансова допомога від Євросоюзу.

Самі демократи та республіканці зацікавлені в тому, щоб вирішити це питання якомога швидше. Дуже показовим є те, що більшість республіканців не висловлювалась проти допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Зокрема, коментуючи візит Зеленського до Вашингтону, сенатор Лідсі Грем сказав, що непорозуміння між демократами й республіканцями є не проблемою України, а суто американською проблемою.

"Я не бачу нічого фатального (у затримці допомоги від США – 24 Канал). У нас є прокладка безпеки на 3 – 4 місяці, плюс ми маємо внутрішні резерви, хоча додаткова емісія (друк грошей – 24 Канал) нам, звісно ж, не потрібна", – підсумував Клочок.

Що відомо про допомогу від США