США звинуватили Китай у сприянні агресії Росії: чи підкріпиться заява конкретними діями

Постійний представник США при ООН Роберт Вуд заявив, що Вашингтон звинувачує Китай в підтримці Росії у війні проти України. Проте його слова навряд чи завершаться конкретними діями.

Пекін та Москва можуть "завалити" будь-яке небезпечне для них рішення, висунуте на голосування, оскільки є постійними представниками в Радбезі ООН. Більше 24 Каналу розповів політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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Росія та Китай відчувають вседозволеність

Як зазначив політолог, ООН давно перетворилася на місце глибоких висловлювань занепокоєння та стендапів постійного представника Росії Васілія Небензі. Організація взагалі не виконує свій основний функціонал щодо України.

Складно навіть пригадати заяви, які завершилися конкретними діями. Так, на них спираються рішення Генасамблеї в юридичній практиці, коли подають позови проти Росії. Також міжнародні суди використовують дефініції. Варто згадати й санкції, які запроваджують проти країни-агресорки, Китаю та Ірану.

Але одних слів проти цих країн недостатньо. Вони прекрасно знають, що за словами, особливо сказаними на полях ООН, нічого не буде,

– зазначив Олег Лісний.

Будь-яке рішення, яке гіпотетично становитиме небезпеку для когось з цих країн, може бути не проголосованим. Адже Росія та Китай є постійними представниками на Радбезі ООН, і легко можуть "завалити" голосування.

Це місце не для дискусій. Це місце просто для заяв,

– пояснив Лісний.

На його думку, Москва та Пекін сходять з розуму, бо їх належним чином не наказують. Вони розуміють, що можуть робити все що завгодно, і їм поки нічого за це не буде. Страждають не лідери держав, а юніти, яких багато, і їх це влаштовує.

Зазначимо, що 15-го пакета санкцій проти Росії, Євросоюз додав китайських фізичних і юридичних осіб, що викликало негативну реакцію Пекіну.