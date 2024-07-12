"Росіяни в істериці": США розміщують ракети в Німеччині не лише для оборони

США планують із 2026 року розміщувати в Європі ракети великої дальності. Зокрема, у Німеччині базуватимуться крилаті ракети Tomahawk, але не лише.

Німеччина отримає й інші види ракет, які з 2026 року заступлять на бойове чергування. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це вказує на серйозні наміри США.

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"Томагавки" в Німеччині

Сполучені Штати Америки з 2026 року почнуть розміщувати у Німеччині далекобійні ракети метою зміцнити НАТО та посилили європейську оборону. Мовиться про SM-6, Tomahawk та гіперзвукову зброю. На такий крок США пішли вперше після закінчення холодної війни.

Очікувано, реакція росіян на такі дії не забарилася. Вороже МЗС назвало це "новим етапом ескалації", а також пригрозило "військовою відповіддю на загрозу".

"Томагавки" – це крилаті ракети рівня тих же "Калібрів" чи Х-101 за дальністю. Летіти можуть на близько 2000 кілометрів, залежно від бойової частини. Вони виконують бойове завдання зі знищення військових об'єктах противника дуже швидко. Ймовірно, розмістять (у Німеччині – 24 Канал) і ракети з ядерними "наповненням",

– зазначив Роман Світан.

П'ять країн Європи мають ядерну зброю США: Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Туреччина. Оскільки "Томагавки" – це ще й носії ядерної зброї.

"Мєдвєдєв добрязкався ядерною зброєю, що тепер такого роду високоточні та надшвидкі носії "відмінусують" до Уралу російський військово-оборонний комплекс. Тому росіяни в істериці – у них немає такої кількості ракет. Загальна кількість ракет, яку вони виробляють в місяць – близько 100, а в Німеччину одразу зайде 1000 ракет і встає на бойове чергування", – наголосив Світан.

Щобільше, до Німеччини везуть не оборонну, а атакувальну зброю. Тому росіяни істерять і з цього приводу, адже розуміють, що Європа готується не лише до оборони.