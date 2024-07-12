"Россияне в истерике": США размещают ракеты в Германии не только для обороны

США планируют с 2026 года размещать в Европе ракеты большой дальности. В частности, в Германии будут базироваться крылатые ракеты Tomahawk, но не только.

Германия получит и другие виды ракет, которые с 2026 года заступят на боевое дежурство. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это указывает на серьезные намерения США.

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"Томагавки" в Германии

Соединенные Штаты Америки с 2026 года начнут размещать в Германии дальнобойные ракеты с целью укрепить НАТО и усилить европейскую оборону. Речь идет о SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. На такой шаг США пошли впервые после окончания холодной войны.

Ожидаемо, реакция россиян на такие действия не заставила себя ждать. Вражеский МИД назвал это "новым этапом эскалации", а также пригрозил "военным ответом на угрозу".

"Томагавки" – это крылатые ракеты уровня тех же "Калибров" или Х-101 по дальности. Лететь могут на около 2000 километров, в зависимости от боевой части. Они выполняют боевую задачу по уничтожению военных объектах противника очень быстро. Вероятно, разместят (в Германии – 24 Канал) и ракеты с ядерными "наполнением",

– отметил Роман Свитан.

Пять стран Европы имеют ядерное оружие США: Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Турция. Поскольку "Томагавки" – это еще и носители ядерного оружия.

"Медведев добрязкался ядерным оружием, что теперь такого рода высокоточные и сверхбыстрые носители "отминусуют" до Урала российский военно-оборонный комплекс. Поэтому россияне в истерике – у них нет такого количества ракет. Общее количество ракет, которое они производят в месяц – около 100, а в Германию сразу зайдет 1000 ракет и встает на боевое дежурство", – подчеркнул Свитан.

Более того, в Германию везут не оборонительное, а атакующее оружие. Поэтому россияне истерят и по этому поводу, ведь понимают, что Европа готовится не только к обороне.