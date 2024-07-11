Журналисты Bloomberg пишут, что завершение войны в Украине, то ли через явную победу одной из сторон, то ли через грязный компромисс, или просто прекращение боевых действий без окончательного соглашения, будет зависеть не столько от тактики на поле боя, сколько от того, какая сторона первой исчерпает свои ресурсы.

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Каково состояние наращивания вооружения Украиной и Россией сейчас

В материале журналистов говорится, что в войне, продолжающейся между Украиной и Россией, обе стороны активно стремятся усилить свои технические возможности, пытаясь получить преимущество на поле боя. Украина ищет высокоточное оружие большой дальности, способное обнаруживать и уничтожать аэродромы на территории страны-агрессора, с которых запускаются ракеты по украинским городам и военным объектам. Тем временем Россия сосредотачивается на усилении своего воздушного арсенала, чтобы перекрыть украинскую оборону с помощью комбинации баллистических ракет, беспилотников и планерных бомб.

Так, Украина начала использовать современные европейские ракеты, такие как Storm Shadow и американские ATACMS, для поражения российских позиций, аэродромов и складов вооружений. Украинские Воздушные силы также разрабатывают стратегию использования потенциальных пробелов в российской противовоздушной обороне после того, как они получат истребители F-16.

В то же время российская оборонная промышленность, несмотря на западные санкции, вышла на полную мощность, а заводы страны-агрессора работают круглосуточно, наращивая производство вооружений. В дополнение к этому, Москва обратилась за помощью в отношении оружия к своим стратегическим партнерам – Ирану, Северной Корее и Китаю.

Расходы России на оборону в процентах от национальной экономики приближаются к уровню, достигнутого в последний раз в разгар холодной войны в 1980-х во времена Советского Союза, что затрудняет ее способность продолжать наращивать военное производство. Правительство все еще должно удовлетворить некоторые свои потребности в вооружении, включая бронетехнику, путем переоснащения резервных запасов, и может потратить этот источник вооружений в течение следующих двух лет,

– сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Что говорят эксперты об окончании войны между Россией и Украиной

Руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что стратегия России "нанести врагу тысячу ударов" рассчитана на истощение украинских Вооруженных Сил. Но, по мнению эксперта, это очень дорого стоит с точки зрения человеческих потерь и техники, а также может привести к чрезмерному истощению российского военного потенциала.

Другой российский военный эксперт, старший научный сотрудник Jamestown Foundation Павел Лузин рассказал, что Россия истощается как в плане людей, особенно если говорить о подготовленных солдатах, сержантов и младших офицеров, так и в плане оружия.

А Бен Барри, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований, отметил, что ключевым элементом окончания войны вполне может быть соревнование между российской тактикой истощения и усилиями Украины получить асимметричное преимущество с помощью передовых западных технологий, при условии, что это придет в достаточное время и в достаточном объеме.

"Если это произойдет, военный импульс может снова пошатнуться, что принесет пользу Киеву. Но пока что сухопутная война выглядит кровавой и выгодной Москве", – заметил Барри.