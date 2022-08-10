США надаватимуть Україні оборонну допомогу стільки, скільки буде потрібно, – глава Пентагону

Очільник Пентагону Ллойд Остін прибув з візитом до Риги. Разом з міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом вони обговорили, зокрема, військову підтримку України.

На тлі нового пакету допомоги нашій державі на суму в 1 мільярд доларів, Остін наголосив, що США разом з партнерами продовжать підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Про це очільник американського Міноборони заявив на брифінгу за результатами зустрічі з латвійським міністром, передає 24 канал.

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Остін наголосив на відданості США у підтримці України

На запитання журналіста щодо допомоги Україні зброєю, Остін відповів, що Сполучені Штати Америки вже зробили значний внесок у безпекову підтримку нашої держави. Разом з тим він підкреслив, що США – це лише одна з низки країн, адже вже є 50 держав, які працюють разом, аби консолідовано надавати Києву військову допомогу.

Ми віддані у нашій допомозі Україні, наданні їй засобів та можливостей захищати власну суверенну територію. Ви також чуєте, як лідери кажуть, що ми це робитимемо доти, доки це буде потрібно. І, знову ж таки, з того, що я обговорював з іншими очільниками міністерств оборони, не лише НАТО, але й держав по всьому світу, вони також дотримуються цієї думки,

– заявив Остін.

Очільник Пентагону додав, що всі союзники нині віддані допомозі Україні, яка сьогодні бореться у важливій битві цінностей. "Вони віддані тому, аби допомагати Україні, щоб вона була успішною, – доти, доки необхідно. Була успішною у захисті власної суверенної території", – підсумував Ллойд Остін.

Що входить в останній пакет допомоги США Україні: коротко

У Міністерстві оборони США зауважили, що українські військові ефективно використовують американську зброю. Так, країна 8 серпня оголосила про новий пакет допомоги нашій державі на суму в 1 мільярд доларів. У нього ввійшли:

додаткові боєприпаси для високомобільних та високоточних ракетно-артилерійських систем HIMARS;

75 тисяч снарядів артилерії 155-и міліметрів;

20 мінометних систем 120 міліметрів і 20 тисяч снарядів до них;

боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем NASAMS;

1 000 Javelin;

сотні протитанкових систем AT4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини С-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, зокрема аптечки першої медичної допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори тощо.

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