США будут оказывать Украине оборонную помощь столько, сколько нужно, – глава Пентагона Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с визитом в Ригу. Вместе с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом они обсудили, в частности, военную поддержку Украины.

На фоне нового пакета помощи нашему государству на сумму в 1 миллиард долларов Остин подчеркнул, что США вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. Об этом глава американского Минобороны заявил на брифинге по результатам встречи с латвийским министром, передает 24 канал.

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Остин отметил преданность США в поддержке Украины

На вопрос журналиста о помощи Украине оружием Остин ответил, что Соединенные Штаты Америки уже внесли значительный вклад в поддержку безопасности нашего государства. Вместе с тем он подчеркнул, что США – это лишь одна из ряда стран, ведь уже есть 50 государств, работающих вместе, чтобы консолидировано оказывать Киеву военную помощь.

Мы верны нашей помощи Украине, предоставлению ей средств и возможностей защищать собственную суверенную территорию. Вы также слышите, как лидеры говорят, что мы будем это делать до тех пор, пока это будет необходимо. И, опять же, из того, что я обсуждал с другими руководителями министерств обороны, не только НАТО, но и государств по всему миру, они также придерживаются этого мнения,

– заявил Остин.

Глава Пентагона добавил, что все союзники верны помощи Украине, которая сегодня борется в важном сражении ценностей. "Они преданы тому, чтобы помогать Украине, чтобы она была успешной – до тех пор, пока будет необходимо. Была успешной в защите собственной суверенной территории", – подытожил Ллойд Остин.

Что входит в последний пакет помощи США Украине: коротко

В Министерстве обороны США отметили, что украинские военные эффективно используют американское оружие. Так, страна 8 августа объявила о новом пакете помощи нашему государству на сумму в 1 миллиард долларов. В него вошли:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных и высокоточных ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

75 тысяч снарядов артиллерии 155 миллиметров;

20 минометных систем 120 миллиметров и 20 тысяч снарядов к ним;

боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;

1 000 Javelin;

сотни противотанковых систем AT4;

50 боевых машин пехоты;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;

медицинские принадлежности, в частности аптечки первой медицинской помощи, перевязочные материалы, мониторы и т.д.

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