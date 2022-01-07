У США сумніваються щодо законності введення військ ОДКБ у Казахстан: Росія обурена

Війська кількох країн ОДКБ – зокрема, Росії й Білорусі – вже прибули на територію Казахстану. Це сталося на запит президента цієї країни Касим-Жомарта Токаєва.

А проте у Білому домі висловили сумніви щодо законності такого кроку. Що й не дивно, адже на Казахстан ніхто зовні не нападав, тільки-от Токаєв назвав протестувальників "бандформуваннями, організованими зовнішніми силами".

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США сумніваються в законності присутності військ ОДКБ у Казахстані

Сполучені Штати Америки стежать за ситуацією у Казахстані, де вже кілька днів тривають масштабні заворушення. Серед іншого й за розгортанням військових ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку). Станом на початок доби 7 січня відомо, що у Казахстан вже прилетіли десантники з Росії та Білорусі.

Чому військові з інших країн прибувають у Казахстан? Річ у тім, що про це попросив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Казахстан є членом ОДКБ, і має право просити військову допомогу в інших країн-членів (Росії, Білорусі, Киргизстану, Таджикистану та Вірменії), якщо зазнає зовнішньої агресії.

Проте у поточному випадку на Казахстан ніхто не нападав. Просто влада назвала протестувальників "організованим зовнішніми силами бандформуваннями". І так виправдала своє звернення до ОДКБ.

Відповідно, у США поставили під сумнів законність введення військ ОДКБ у Казахстан. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 січня.

У нас є питання стосовно характеру запиту (на введення сил ОДКБ у Казахстан, – 24 канал) і щодо того, законним було це запрошення чи ні. На цю мить ми не певні,

– сказала Псакі.

У Росії відреагували критикою на реакцію США

Заяву Джен Псакі прокоментувала (у свій оригінальний спосіб) речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Усі звикли до того, що деякі представники Вашингтона не все розуміють, видаючи це за американську позицію,

– написала вона у телеграмі.

На жаль, детальніших пояснень цих слів не було.

Протести в Казахстані: коротко про те, що сталося на початку січня 2022 року

2 січня у Казахстані почалися заворушення. Спершу на заході країни, потім і у більшості інших регіонів.

Тригером стало зростання вартості палива. Але потім вимоги стали політичними – відставка уряду тощо.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан у країні й почав антитерористичну операцію.

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