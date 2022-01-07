Також у розмові згадали про Україну й російську загрозу. А згодом у Білому домі окремо заявили, що готові допомагати казахам.

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Блінкен поговорив із главою МЗС Казахстану

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 6 січня поспілкувався з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тілеуберді. Як повідомив на офіційному сайті Держдепу його речник Нед Прайс, дипломати обговорили поточну надзвичайну ситуацію у Казахстані.

При цьому Блінкен:

Підтвердив повну підтримку з боку США "конституційних інститутів Казахстану та свободи ЗМІ".

Та виступив за мирне розв'язання кризи з дотриманням прав людини.

Що з цього приводу сказав казахський колега Блінкена – у повідомленні Держдепу не мовиться.

У розмові Блінкена й Тілеуберді згадали Україну

Натомість, що цікаво, є речення щодо України.

За словами Прайса, Блінкен наголосив на "пріоритетності сприяння стабільності в Європі, враховуючи й підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію".

США заявили, що готові надати Казахстану допомогу

Цього ж дня дещо згодом зі США пролунала пропозиція допомоги Казахстану. Мовляв, американці готові посприяти казахам у подоланні проблем (політичних та економічних), які виявили протести. Про це заявив на брифінгу той же Нед Прайс.

Він, утім, зазначив, що, на думку США, "уряд Казахстану зможе розв'язати проблеми" сам. Тобто, ніяких настанов із Білого дому не буде – тільки посильна допомога за запитом казахської влади.

Також Прайс запевнив, що США пильно стежать за ситуацією в Казахстані. Наразі там відбувається таке:

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