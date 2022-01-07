Также в разговоре упомянули об Украине и российской угрозе. А потом в Белом доме отдельно заявили, что готовы помогать казахам.
Важнейшее Войска России, зачистка, тысяча пострадавших: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Блинкен побеседовал с главой МИД Казахстана
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 6 января пообщался с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди. Как сообщил на официальном сайте Госдепа его спикер Нед Прайс, дипломаты обсудили текущую чрезвычайную ситуацию в Казахстане.
При этом Блинкен:
- Подтвердил полную поддержку со стороны США "конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ".
- И выступил за мирное разрешение кризиса с соблюдением прав человека.
Что на этот счет сказал казахский коллега Блинкена – в сообщении Госдепа не говорится.
В разговоре Блинкена и Тилеуберди вспомнили Украину
Зато, что интересно, есть предложение по Украине.
По словам Прайса, Блинкен отметил "приоритетность содействия стабильности в Европе, учитывая и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию".
США заявили, что готовы предоставить Казахстану помощь
В этот же день некоторое время спустя из США прозвучало предложение помощи Казахстану. Мол, американцы готовы помочь казахам в преодолении проблем (политических и экономических), проявившихся из-за протестов. Об этом заявил на брифинге тот же Нед Прайс.
Он, впрочем, отметил, что, по мнению США, "правительство Казахстана сможет решить проблемы" само. То есть никаких наставлений из Белого дома не будет – только посильная помощь по запросу казахских властей.
Также Прайс заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Казахстане. Сейчас там происходит следующее:
- В Казахстане начали уголовное преследование протестующих.
- Лукашенко поддержал Токаева – белорусский десант прибыл в Казахстан.
- Военным ОДКБ в Казахстане было предоставлено право применять оружие.
Напомним в видео: в Казахстане объявили антитеррористическую операцию