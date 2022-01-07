В США сомневаются в законности введения войск ОДКБ в Казахстан: Россия возмущена

Войска нескольких стран ОДКБ – в частности России и Беларуси – уже прибыли на территорию Казахстана. Это произошло по запросу президента этой страны Касим-Жомарта Токаева.

Однако в Белом доме выразили сомнения в законности такого шага. Что и не удивительно, ведь на Казахстан никто извне не нападал, просто Токаев назвал протестующих "бандформированиями, организованными внешними силами".

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США сомневаются в законности присутствия войск ОДКБ в Казахстане

Соединенные Штаты Америки следят за ситуацией в Казахстане, где уже несколько дней продолжаются масштабные беспорядки. Среди прочего и за развертыванием военных ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). По состоянию на начало суток 7 января известно, что в Казахстан уже прилетели десантники из России и Белоруссии.

Почему военные из других стран прибывают в Казахстан? Дело в том, что об этом попросил президент страны Касим-Жомарт Токаев. Казахстан является членом ОДКБ, и имеет право просить военную помощь у других стран-членов (России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении), если подвергается внешней агрессии.

Однако в данном случае на Казахстан никто не нападал. Просто власти назвали протестующих "организованными внешними силами бандформированиями". И так оправдали свое обращение к ОДКБ.

Соответственно, в США подвергли сомнению законность введения войск ОДКБ в Казахстан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 6 января.

У нас есть вопросы относительно характера запроса (на введение сил ОДКБ в Казахстан, – 24 канал) и относительно того, законным было это приглашение или нет. На этот момент мы не уверены,

– сказала Псаки.

В России отреагировали критикой на реакцию США

Заявление Джен Псаки прокомментировала (своим оригинальным способом) спикер МИД России Мария Захарова.

Все привыкли, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию,

– написала она в телеграме.

К сожалению, более подробных объяснений этих слов не было.

Протесты в Казахстане: коротко о случившемся в начале января 2022 года

2 января в Казахстане начались беспорядки. Сначала на западе страны, затем и в большинстве других регионов.

Триггером стал рост стоимости топлива. Но потом требования стали политическими – отставка правительства и тому подобное.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране и начал антитеррористическую операцию.

В Казахстане объявили антитеррористическую операцию: смотрите об этом видео