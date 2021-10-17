У США трапилась стрілянина на зустрічі випускників: є загиблий та поранені
Джерело:CNN
У штаті Луїзіана, що в США, трапилась стрілянина в Державному університету Гремблінгу. Попередньо відомо, що одна людина загинула та кілька постраждали.
Наразі поліція не встановила нападника. Інцидент трапився 17 жовтня орієнтовно 1:15 за місцевим часом.
До теми У США під час арешту сталася стрілянина: загинув один правоохоронець, ще двоє – поранені
У США трапилась смертельна стрілянина
Представниця університету Тіши Арнольд розповіла, що було кілька пострілів.
У результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, яка не була студентом, ще кілька учасників заходу були поранені, включаючи одного студента,
– мовиться у повідомленні.
Постраждалим надали медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує. Стрілянина трапилась, коли в їдальні проходив захід, присвячений зустрічі випускників.
Всі присутні заховалися в університеті і їх відпустили, коли дозволила поліція. Наразі поліція проводить розслідування.
Останні випадки стрілянини в Україні та світі
- 13 жовтня у місті Конгсберг, що у Норвегії, трапилась стрілянина. Там невідомий чоловік розстріляв людей з лука. Внаслідок трагедії загинули 5 людей, а ще 2 – отримали поранення. Підозрюваного арештували. Його залишать під вартою протягом місяця.
- 16 жовтня у штаті Алабама, що у США, під час футбольного матчу середньої школи відбулась стрілянина. Це трапилось в останні хвилини матчу не на самому стадіоні, а на західній рампі при виході. Поранення отримали щонайменше 4 людей.
- 16 жовтня в одному з барів Г'юстона, що у Техасі, сталася стрілянина під час арешту. Внаслідок інциденту один правоохоронець загинув, ще двоє – зазнали вогнепальних поранень. Про це повідомив заступник начальника поліції міста Джеймс Джонс.