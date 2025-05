Швидкість, дальність та живучість: у США випробували морську гіперзвукову ракету

Міністерство оборони Сполучених Штатів провело успішне випробування гіперзвукової ракети Conventional Prompt Strike. Її запустили з космічної бази ВПС на мисі Канаверал, штат Флорида.

Це випробування стало першим у рамках програми CPS. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони США.

Що відомо про гіперзвукову ракету США

Під час запуску ракети використали флотський метод холодного газу. Його надалі застосовуватимуть на морських платформах ВМС США.

Холодний метод дозволяє виштовхнути ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем перед запаленням першого ступеня.

Запуск гіперзвукової ракети / фото Міноборони США

Швидкість, дальність та живучість гіперзвукової зброї є ключем до комплексного стримування для США. Після впровадження Conventional Prompt Strike забезпечить неперевершені можливості для наших військових,

– заявив міністр Джон Фелан.

Це випробування – новий етап льотних тестів спільного бойового заряду All Up Around, який розробляється у партнерстві з Управлінням швидкого впровадження та критичних технологій Сухопутних військ.

Нагадаємо, що експерти зі Стокгольмського інституту SIPRI зазначали, що ми живемо в епоху безпрецедентного зростання військових витрат. На топ-5 найбільших військових витрат – США, Китай, Росія, Німеччина та Індія. Це вказує на те, що світ готується до нової великої війни.