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24 Канал Новини світу Швидкість, дальність та живучість: у США випробували морську гіперзвукову ракету
3 травня, 10:56
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Швидкість, дальність та живучість: у США випробували морську гіперзвукову ракету

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Міністерство оборони США успішно випробувало гіперзвукову ракету Conventional Prompt Strike з новим методом запуску з бази у Флориді.
  • Флотський метод холодного газу, використаний при запуску, забезпечує безпечність перед запаленням першого ступеня і буде застосовуватись на морських платформах.

Міністерство оборони Сполучених Штатів провело успішне випробування гіперзвукової ракети Conventional Prompt Strike. Її запустили з космічної бази ВПС на мисі Канаверал, штат Флорида.

Це випробування стало першим у рамках програми CPS. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони США

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Що відомо про гіперзвукову ракету США 

Під час запуску ракети використали флотський метод холодного газу. Його надалі застосовуватимуть на морських платформах ВМС США.

Холодний метод дозволяє виштовхнути ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем перед запаленням першого ступеня.

Запуск гіперзвукової ракети / фото Міноборони США

Швидкість, дальність та живучість гіперзвукової зброї є ключем до комплексного стримування для США. Після впровадження Conventional Prompt Strike забезпечить неперевершені можливості для наших військових,
– заявив міністр Джон Фелан. 

Це випробування – новий етап льотних тестів спільного бойового заряду All Up Around, який розробляється у партнерстві з Управлінням швидкого впровадження та критичних технологій Сухопутних військ.

Нагадаємо, що експерти зі Стокгольмського інституту SIPRI зазначали, що ми живемо в епоху безпрецедентного зростання військових витрат. На топ-5 найбільших військових витрат – США, Китай, Росія, Німеччина та Індія. Це вказує на те, що світ готується до нової великої війни.