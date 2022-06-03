У США відповіли, чи може Україна бити по території Росії американськими ракетами

Зброєю, наданою США, Україна має право відповідати на російську агресію, при цьому Київ пообіцяв не атакувати цілі американськими РСЗВ на території Росії.

Україна запевнила США, що не атакуватиме цілі в Росії

Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс на брифінгу, повідомляє 24 канал. Водночас він так і не дав чіткої відповіді – чи може Україна завдавати ударів у відповідь по цілях у Росії.

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Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме через це ми забезпечили поставки оборонної зброї. Ми отримали запевнення від наших українських партнерів, що вони не використовуватимуть цих озброєнь для ураження цілей на території Росії,

– зазначив Нед Прайс.

Однак, Україна має право захищатись

Один із репортерів намагався добитися від Прайса прямої відповіді та запитав чи може Україна бити у відповідь по території Росії, з якої ведуться атаки.

Представник Держдепу зауважив, що на жаль, неприємним є те, що російські сили в багатьох місцях перебувають на суверенній українській території на великій відстані від російського кордону.

Саме Росія продовжує цю війну

Та наголосив, що на кожному етапі бойових дій в Україні США й інші країни забезпечували українських партнерів саме тим, що вони запитували.

Наша мета в цьому – зробити все, що в наших силах, аби покласти край цій війні. Але ми також хочемо бути обережними й забезпечити, що ні ми, ні міжнародне товариство не робитимемо нічого, що може без зайвої потреби продовжити цей конфлікт,

– додав Прайс.

Чиновник зауважив, що зараз саме Росія намагається продовжити війну.

Натомість "якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни".

Що відомо про ракетні установки HIMARS

HIMARS – американські ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності на колісному шасі. Така установка може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну.

Системи HIMARS використовують для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів. Також вони призначені для надання вогневої підтримки власним підрозділам.

HIMARS стріляють керованими та некерованими ракетами на дальність до 300 кілометрів.

Американські HIMARS вже чекають у Європі

Попередньо пані посол США в Україні Бріджит Брінк під час брифінгу у Києві прокоментувала поставки ракетних установок. Вона підкреслила, що США не втручатимуться в те, як ЗСУ використовуватимуть їх у протистоянні Росії. Мовляв, лише українське військове командування вирішуватиме, на яку відстань запускати ракети.

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль розповів, що перед підписанням нового пакету допомоги Пентагон заздалегідь розмістив системи HIMARS в Європі, аби пришвидшити їхню поставку в Україну.

Також він пояснив, як швидко українські військові зможуть навчитися правильно та ефективно використовувати HIMARS у своїй роботі. За його даними, на це потрібно близько 3 тижнів.

До слова, деякі ЗМІ повідомляють, що українські військові вже опановують зброю.

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