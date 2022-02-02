США вкотре нагадали Росії, що вона не має права голосу за членство України в НАТО

Сполученим Штатам знову довелося коментувати вимоги Росії щодо членства України в НАТО. Американці нагадали Кремлю, що він не має права вето в цьому питанні.

Будь-яке питання щодо членства стосується безпосередньо конкретної країни та самого Північноатлантичного альянсу. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

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Путін не має права вето

Кірбі наголосив, що питання членства – це питання 31 держави. Серед них сама Україна та 30 держав-членів НАТО. Росії в цьому списку немає.

Рішення має залежати від того, з ким Україна себе асоціює. Зараз вона продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі,

– зауважив речник Пентагону.

Крім того, йому вже який раз довелося нагадувати Кремлю, що в цьому питанні він не має права голосу. "Це не є тим випадком, коли Путін має право вето. Це так не працює", – наголосив Джон Кірбі.

Вимоги Росії

Росія чомусь вирішила, що може диктувати власні вимоги усьому світу. Тож вона заявила, що не дозволить НАТО розширюватися.

Це стосувалося не лише України, а й Фінляндії та Швеції. Росіян негайно поставили на місце та неодноразово заявляли, що в цих питаннях з ними ніхто радитися не буде.

Та Кремль не вгамовується. Далі Росія виступила з вимогою вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії. Мовляв, Альянс потрібно повернути до його кордонів 1997 року. Відповідь була цілком прогнозованою.

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