Росії буде скрутно, – у "Нафтогазі" відреагували на історичний експорт газу зі США
У червні 2022 року Сполучені Штати Америки вперше в історії доставили в Європу більше газу, аніж Росія. Це надзвичайно важливий результат.
Рекордний імпорт газу з США знаменує нову еру
Про це 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук. Вона зауважила, що ця новина є досить іронічною.
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На її думку, якби Європа реалізувала диверсифікацію та відмову від російських енергоносіїв і шукала б їм альтернативи раніше, то, ймовірно, повномасштабної війни Росії проти України й не було б.
По-перше, країна-агресорка не мала б такої системної та регулярної "годівнички" з Європи, яка покривала б більшість потреб, зокрема й у військової сфери.
По-друге, Росія розуміла б, що країни ЄС не мають перед нею аж таких вразливих місць, на які можна буде розраховувати. Держава-терористка розуміла, що за звичного стану справ Європа повністю залежна від неї, а отже навіть в умовах війни не зможе активно просувати санкції на енергетичному фронті.
Саме це, за словами Заліщук, ми бачимо зараз. Звичайно, санкції є – Захід відмовляється від вугілля і в середньостроковій перспективі від нафти, однак про серйозні зрушення з російським газом поки що не йдеться.
Однак, навіть за таких обставин історичний та рекордний імпорт газу з США є хорошою новиною.
Це знаменує нову еру, коли Росія не буде мати такого монопольного домінантного становища на європейському континенті,
– вважає радниця голови "Нафтогазу".
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Це вказує на те, що наступні роки обіцяють бути скрутними для Росії. Їй доведеться повністю перебудовувати свою економіку та зазнавати труднощів у розв'язуванні своїх бюджетних фінансових питань.
Радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук про історичний експорт газу з США: дивіться відео
Росія шантажує Захід газом
- Країна-агресорка змушує так звані недружні до неї країни платити за газ російськими рублями. Це суперечить раніше підписаним контрактам, де валютою розрахунку є євро.
- Однак на усі правила та домовленості Росії, традиційно, байдуже. Тим, хто відмовляється від таких умов, вона перекриває газовий кран.
- Більшість держав відмовляються платити рублями. Це, зокрема, Нідерланди, Данія, Польща та Болгарія.
- Але деякі енергетичні компанії з Європи продовжують отримувати блакитне паливо з Росії, тож, ймовірно все-таки відкрили рублеві рахунки. За даними видання Politico, мова йде про компанії з Німеччини, Франції, Італії, Угорщини, Чехії, Словаччини та Словенії. До слова, італійська компанія відкрито визнала, що має рахунки і в євро, і в рублях.