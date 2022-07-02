Росії буде скрутно, – у "Нафтогазі" відреагували на історичний експорт газу зі США

У червні 2022 року Сполучені Штати Америки вперше в історії доставили в Європу більше газу, аніж Росія. Це надзвичайно важливий результат.

Рекордний імпорт газу з США знаменує нову еру

Про це 24 каналу розповіла радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук. Вона зауважила, що ця новина є досить іронічною.

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На її думку, якби Європа реалізувала диверсифікацію та відмову від російських енергоносіїв і шукала б їм альтернативи раніше, то, ймовірно, повномасштабної війни Росії проти України й не було б.

По-перше, країна-агресорка не мала б такої системної та регулярної "годівнички" з Європи, яка покривала б більшість потреб, зокрема й у військової сфери.

По-друге, Росія розуміла б, що країни ЄС не мають перед нею аж таких вразливих місць, на які можна буде розраховувати. Держава-терористка розуміла, що за звичного стану справ Європа повністю залежна від неї, а отже навіть в умовах війни не зможе активно просувати санкції на енергетичному фронті.

Саме це, за словами Заліщук, ми бачимо зараз. Звичайно, санкції є – Захід відмовляється від вугілля і в середньостроковій перспективі від нафти, однак про серйозні зрушення з російським газом поки що не йдеться.

Однак, навіть за таких обставин історичний та рекордний імпорт газу з США є хорошою новиною.

Це знаменує нову еру, коли Росія не буде мати такого монопольного домінантного становища на європейському континенті,

– вважає радниця голови "Нафтогазу".

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Це вказує на те, що наступні роки обіцяють бути скрутними для Росії. Їй доведеться повністю перебудовувати свою економіку та зазнавати труднощів у розв'язуванні своїх бюджетних фінансових питань.

Радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук про історичний експорт газу з США: дивіться відео

Росія шантажує Захід газом