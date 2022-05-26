За даними видання Politico, це компанії з Німеччини, Франції, Італії, Угорщини, Чехії, Словаччини і Словенії. Лише італійська компанія прямо визнала, що має рахунок і в євро, і в рублях.

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Що про це кажуть представники цих країн

Щодо угорської MVM міністр закордонних справ Петер Сійярто на початку квітня заявив, що розрахунки відбуваються в євро, "Газпромбанк" конвертує їх і виплачує кошти "Газпром експорту". Він зазначив також, що новий контакт між дочірньою компанією MVM CEE Energy та "Газпром експортом", підписаний у вересні, вже допускає виплати в альтернативній валюті.

Німецька VNG у коментарі від 9 травня повідомила, що платитиме за рахунками, які і далі будуть у євро, на рахунки у "Газпромбанку" та вважає що "конвертування у рублі не спричинить ніяких труднощів і відкриття рахунка відбулося без проблем".

У німецькій RWE сказали 16 травня, що підготувались до виплат у євро і відкрили відповідний рахунок, та зауважили, що діють згідно з загальноєвропейськими і національними правилами. Аналогічну заяву оприлюднила німецька Uniper, зазначивши, що підготувалася до "відповідних контракту виплат у євро на даний рахунок згідно з новим механізмом".

Французька Engie заявила, що підготувалася виконувати свої зобов’язання щодо оплати "доки це буде відповідати європейській рамці санкцій проти Росії".

Італійська Eni 17 травня заявила, що "почала процес відкриття двох рахунків у "Газпромбанку" на запобіжній основі, один у євро та другий – у рублях". Австрійська OMV стверджує, що здійснює оплату згідно з санкційним механізмом. У чеській ČEZ прокоментували, що платять у євро згідно з рекомендацією Єврокомісії, а деталі коментувати не можуть.

Словацька SPP і словенська Geoplin заявляють, що розраховуються у євро згідно з чинним контрактом і рекомендаціями європейських установ.

Що про це кажуть в Єврокомісії

У квітні Єврокомісія повідомила, що санкції ЄС не забороняють відкривати рахунок у "Газпромбанку", хоча й зазначила, що клієнти можуть просити російську сторону виконувати зобов'язання за контрактом так, як до схвалення останніх російських вимог про оплату через схему подвійних рахунків, в євро або доларах та у рублях для конвертування.

Зверніть увагу! Речник Єврокомісії у травні прокоментував, що порушенням санкцій буде вважатися те, що виходить за рамки оплати у євро на рахунок у "Газпромі", але у ЄС продовжують скаржитися на брак ясності, чи вважається порушенням санкцій відкриття рахунку у рублях для конвертування.

Зазначимо, що раніше "Газпром" припинив постачати газ трьом членам ЄС – Польщі, Болгарії та Фінляндії – на підставі того, що вони відмовилися платити відповідно до нових вимог Росії.

Яка позиція України

Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак пояснив, що польська компанія PGNiG, болгарська "Булгаргаз" та фінська Gasum відмовилися платити у рублях, саме тому поставки і були припинені.

Але певні компанії, як підозрює видання, могли піти на умови Росії. Саме тому ми пропонуємо санкції проти "Газпромбанку" та всієї банківської системи Росії. Країна-агресорка через ультиматуми намагається розколоти єдність ЄС,

– наголосив Єрмак.

Ті, хто сьогодні йде на поступки Москві, збільшує ризик для своїх країн у майбутньому. Єрмак додав, що газ – це зброя Москви. Так само як і нафта. І кожна поступка в Росії сприймається виключно як слабкість.

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