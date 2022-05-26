По данным издания Politico, это компании из Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Словакии и Словении. Лишь итальянская компания прямо признала, что имеет счет и в евро, и в рублях.

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Что об этом говорят представители этих стран

Относительно венгерской MVM министр иностранных дел Петер Сийярто в начале апреля заявил, что расчеты проходят в евро, "Газпромбанк" конвертирует их и выплачивает средства "Газпром экспорту". Он также отметил, что новый контакт между дочерней компанией MVM CEE Energy и "Газпром экспортом", подписанный в сентябре, уже допускает выплаты в альтернативной валюте.

Немецкая VNG в комментарии от 9 мая сообщила, что будет платить по счетам, которые и дальше будут в евро, на счета в "Газпромбанке" и считает, что "конвертирование в рубли не повлечет за собой никаких трудностей и открытие счета состоялось без проблем".

В немецкой RWE сказали 16 мая, что подготовились к выплатам в евро и открыли соответствующий счет, и отметили, что действуют в соответствии с общеевропейскими и национальными правилами. Аналогичное заявление обнародовала немецкая Uniper, отметив, что подготовилась к "соответствующим контрактам выплат в евро на данный счет согласно новому механизму".

Французская Engie заявила, что подготовилась выполнять свои обязательства по оплате "пока это будет соответствовать европейской рамке санкций против России".

Итальянская Eni 17 мая заявила, что "начала процесс открытия двух счетов в "Газпромбанке" на предосторожности, один в евро и второй – в рублях". Австрийская OMV утверждает, что производит оплату согласно санкционному механизму. В чешской ČEZ прокомментировали, что платят в евро по рекомендации Еврокомиссии, а детали комментировать не могут.

Словацкая SPP и словенская Geoplin заявляют, что рассчитываются в евро согласно действующему контракту и рекомендациям европейских учреждений.

Что об этом говорят в Еврокомиссии

В апреле Еврокомиссия сообщила, что санкции ЕС не запрещают открывать счет в "Газпромбанке", хотя и отметила, что клиенты могут просить российскую сторону выполнять обязательства по контракту так, как до одобрения последних российских требований об оплате по схеме двойных счетов, в евро или долларах и в рублях для конвертации.

Обратите внимание! Представитель Еврокомиссии в мае прокомментировал, что нарушением санкций будет считаться то, что выходит за рамки оплаты в евро на счет в "Газпроме", но в ЕС продолжают жаловаться на недостаток ясности, считается ли нарушением санкций открытие счета в рублях для конвертации.

Отметим, что ранее "Газпром" прекратил поставку газа трем членам ЕС – Польше, Болгарии и Финляндии – на основании того, что они отказались платить в соответствии с новыми требованиями России.

Какая позиция Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что польская компания PGNiG, болгарская "Булгаргаз" и финская Gasum отказались платить в рублях, поэтому поставки и были прекращены.

Но некоторые компании, как подозревает издание, могли пойти на условия России. Именно поэтому мы предлагаем санкции против Газпромбанка и всей банковской системы России. Страна-агрессор через ультиматумы пытается расколоть единство ЕС,

– подчеркнул Ермак.

Те, кто сегодня идет на уступки Москве, увеличивает риск для своих стран в будущем. Ермак добавил, что газ – это оружие Москвы. Равно как и нефть. И любая уступка в России воспринимается только как слабость.

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