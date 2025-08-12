У ніч проти 10 серпня підрозділи Руху опору ССО Збройних Сил України знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в Криму.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Що відомо про знищення ТРЛК-10 "Скала-М" в Криму?

В ССО повідомили про знищення потужного ворожого радару на ТОТ АР Крим.

У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населеному пункті Абрикосівка, ТОТ АР Крим,

– ідеться в повідомленні.

Знищення цього радару значно послабить застосування ворогом авіації, яку він використовує для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців.

Що таке ТРЛК-10 "Скала-М"

– це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей.

Вказується, що він призначений для контролю повітряного руху у небі – зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару до 350 кілометрів.

