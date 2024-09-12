В ОП чітко відповіли, чи є стамбульські домовленості, на які посилається Путін

Владімір Путін дедалі частіше посилається на якісь стамбульські домовленості, вочевидь, натякаючи на зустріч, яка відбулася ще в березні 2022 року. Раніше він намагався говорити про "Мінські домовленості", а тепер вирішив зосередитись на іншому форматі.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що насправді все це маніпуляція. Росія завжди відверто бреше, перекручує факти та намагається продати світові свою брехню.

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Чи існують стамбульські домовленості

Михайло Подоляк наголосив, що немає ніяких підписаних стамбульських домовленостей, тому що Росія і в Стамбулі, і в Білорусі наполягала на ультимативному виконанні своїх вимог.

Країна-агресорка вимагала віддати українську територію і юридично зафіксувати її за Росію. Це взагалі неможливо. Міжнародне право не дозволяє такого зробити, і ніхто в Україні навіть не думав на це погоджуватися.

Україна має відмовитись від своєї внутрішньої і зовнішньої суб'єктності. Росія хотіла сама вирішувати, які мова, культура, історія у нас будуть,

– додав Подоляк.

Крім цього, окупанти наполягали на скасуванні санкцій, а наша держава не мала права вимагати компенсації чи юридичної відповідальності за злочини, тому що ніяких злочинів Росія буцімто не вчиняла.

Цю маячню не те, що підписати, – її навіть серйозно обговорювати не можна було. Це не питання, що є якісь домовленості. Президент, України про це говорив – він нікому не давав мандат на будь-які підписи,

– наголосив радник голови ОПУ.

Тому немає ніяких "стамбульських угод". Путін відверто бреше і буде продовжувати це робити, тому що на цьому будується вся його політика. У Росії цілком серйозно обговорюють стамбульські домовленості, яких не існує. Вони обговорюють цю концепцію, мовляв, все було підписано, але приїхав Борис Джонсон і зупинив їх, хоча це зовсім не так.

В цьому і є тактика Росії – вкинути відверту маячню, створити дискусію, масштабувати її. А потім говорити: "ми ж тоді могли все завершити". Росіяни кажуть, що пропонували Україні просто не вступати в НАТО, а для цього чомусь зайшли і вбили десятки, сотні, тисячі людей в Київській області. Цю маячню цілком серйозно обговорюють.

Щодо "Мінських угод", на мій погляд, там є вина і чинної тоді української влади, тому що не треба було йти на ці угоди. Також є вина країн-посередників – Німеччини і Франції, які чомусь відкинули концепцію міжнародного права і погодились на те, що одна країна може анексувати частину іншої суверенної країни,

– зауважив Подоляк.

За його словами, це був нонсенс, який створив у Путіна враження, що так буде і далі. Він нібито зможе по частинах забирати Україну, а всі лише казатимуть: "Ну добре, це не можна, але, що ж ми зробимо".