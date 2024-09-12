В ОП четко ответили, есть ли стамбульские договоренности, на которые ссылается Путин

Владимир Путин все чаще ссылается на какие-то стамбульские договоренности, очевидно, намекая на встречу, которая состоялась еще в марте 2022 года. Ранее он пытался говорить о "Минских договоренностях", а теперь решил сосредоточиться на другом формате.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на самом деле все это манипуляция. Россия всегда откровенно врет, искажает факты и пытается продать миру свою ложь.

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Существуют ли стамбульские договоренности

Михаил Подоляк отметил, что нет никаких подписанных стамбульских договоренностей, потому что Россия и в Стамбуле, и в Беларуси настаивала на ультимативном выполнении своих требований.

Страна-агрессор требовала отдать украинскую территорию и юридически зафиксировать ее за Россию. Это вообще невозможно. Международное право не позволяет такого сделать, и никто в Украине даже не думал на это соглашаться.

Украина должна отказаться от своей внутренней и внешней субъектности. Россия хотела сама решать, какие язык, культура, история у нас будут,

– добавил Подоляк.

Кроме этого, оккупанты настаивали на отмене санкций, а наше государство не имело права требовать компенсации или юридической ответственности за преступления, потому что никаких преступлений Россия якобы не совершала.

Этот бред не то, что подписать, – его даже серьезно обсуждать нельзя было. Это не вопрос, что есть какие-то договоренности. Президент, Украины об этом говорил – он никому не давал мандат на любые подписи,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Поэтому нет никаких "стамбульских соглашений". Путин откровенно врет и будет продолжать это делать, потому что на этом строится вся его политика. В России вполне серьезно обсуждают стамбульские договоренности, которых не существует. Они обсуждают эту концепцию, мол, все было подписано, но приехал Борис Джонсон и остановил их, хотя это совсем не так.

В этом и есть тактика России – вбросить откровенный бред, создать дискуссию, масштабировать ее. А потом говорить: "мы же тогда могли все завершить". Россияне говорят, что предлагали Украине просто не вступать в НАТО, а для этого почему-то зашли и убили десятки, сотни, тысячи людей в Киевской области. Этот бред вполне серьезно обсуждают.

Относительно "Минских соглашений", на мой взгляд, там есть вина и действующей тогда украинской власти, потому что не надо было идти на эти соглашения. Также есть вина стран-посредников – Германии и Франции, которые почему-то отвергли концепцию международного права и согласились на то, что одна страна может аннексировать часть другой суверенной страны,

– отметил Подоляк.

По его словам, это был нонсенс, который создал у Путина впечатление, что так будет и дальше. Он якобы сможет по частям забирать Украину, а все только будут говорить: "Ну хорошо, это нельзя, но, что же мы сделаем".