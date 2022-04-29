Стартовий пакет: США визначились, з чого починати ленд-ліз

Вчора з США прийшли дві добрих новини.

Україна отримує американські мільярди

По-перше, президент США Джозеф Байден ініціював новий пакет підтримки для України – на 33 мільярди доларів. З нього понад 20 мільярдів мають піти на оборону.

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Ще понад 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку, 3 мільярди доларів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу.

Ленд-ліз запроваджено

Друга добра новина – Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про ленд-ліз та про захист демократії України, який прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

Ленд-ліз дозволяє, де-факто, дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Про необхідність відновлення програми ленд-лізу, яка використовувалась США в часи Другої світової війни, та її застосування щодо України писали в перші дні війни Росії проти України і автор цих строк, і багато інших людей. Нарешті це сталося.

Лише початок

Але сама по собі ця програма (законопроєкт про яку ще має підписати Президент США) є механізмом, для наповнення його потрібні гроші.

Новий пакет підтримки для України (на 33 мільярди доларів), як я розумію, і має стати стартовим наповненням програми ленд-лізу для оборону демократії України.

Таким чином обидві новини взаємопов’язані.

Зусилля і Президента США Байдена і Конгресу спрямовані в одному напрямі. Тому не має сумніву, що Президент Байден підпише закон про ленд-ліз, а Конгрес США підтримає пропозиції Президента США про новий пакет підтримки для України.